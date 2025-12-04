به گزارش خبرنگار مهر, حسین شرافتی راد صبح پنجشنبه در مراسم شکوه ایثار آئین تجلیل و تکریم از مادران و همسران شهدا که با حضور سردار مهدوی فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ایران بدون حضور مادران و همسران شهدا پایدار نخواهد ماند.

وی خاطر نشان کرد: افتخار همه ما این است که اهل بیتی هستیم و در تشکیلات اهل بیتی پرورش یافته‌ایم.

وی با بیان اینکه‌ام البنین ۴ فرزند خود را فدای ولایت کرد، افزود: بزرگترین سرمایه پدر و مادران فرزندان آنها است و دشمن از همه توان خود بهره گرفته است تا مادران و همسران شهدا نا امید شوند.

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه شدیدترین ضربات را به اسرائیل وارد کردیم و امروز آنچه که برای دشمن تحمل آن از موشک سخت‌تر است، تجلیل از مادران و همسران شهدا است.

شرافتی راد ادامه داد: انقلاب اسلامی در اوج اقتدار مسیر خود را در داخل و خارج از مرزها طی می‌کند.

وی تاکید کرد: جایگاه فعلی انقلاب اسلامی در جهان به برکت خون‌های پاک شهدا است.

وی در ادامه خواستار حضور گسترده مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار خراسان جنوبی در انتخابات شوراها و میان دوره‌ای مجلس خبرگان شد.