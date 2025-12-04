به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی صبح پنجشنبه در مراسم شکوه ایثار آئین تجلیل و تکریم مادران و همسران شهید گفت: آرامش موجود در کشور مرهون زحمات و ایثارگری‌های فرزندان شهید شما است که نگذاشتند پرچم اسلام به زمین بیفتد.

وی تاکید کرد: اگر امروز استکبار با وجود همه توطئه‌های خود نتوانسته است نظام جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد، به واسطه ایثار فرزندان شهید شما است.

وی تصریح کرد: در سایه این ایستادگی و مقاومت، نسل جوان راه شهدا را ادامه می‌دهند که در جنگ ۱۲ روزه شاهدی گویا در این خصوص است.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) در ادامه گفت: خروجی همه ایثار گری‌ها و زحمات شهدا و آزادگان و جانبازان, آن است که امروز جوانان ما در همه عرصه‌ها به ویژه در حوزه نظامی به پیشرفت‌های شایسته دست یافته‌اند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام اوحدی نماینده ولی فقیه در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز سخنانی در خصوص حضرت ام البنین و مادران و همسران شهدا بیان کرد.