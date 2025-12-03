به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ فائق نبی‌اف، رئیس اداره کل مسلمانان گرجستان، در رأس هیأتی شامل آدم شانتادزه، مفتی اهل‌سنت غرب گرجستان و اعتبار امین‌اف، مفتی اهل‌سنت شرق گرجستان، پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، از بخش‌های مختلف حرم بازدید کردند.



این گروه پس از حضور در صحن‌های مختلف حرم مطهر، ضمن ادای احترام به مقام والای کریمه اهل‌بیت (س)، از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و خدماتی آستان مقدس مطلع شدند.