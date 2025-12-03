  1. استانها
  2. قم
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

رییس اداره‌کل مسلمانان گرجستان به حرم مطهر بانوی کرامت مشرف شد

قم- شیخ فائق نبی‌اف، رییس اداره کل مسلمانان گرجستان، به‌همراه تعدادی از مفتیان اهل‌سنت این کشور، به حرم مطهر حضرت معصومه(س) مشرف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ فائق نبی‌اف، رئیس اداره کل مسلمانان گرجستان، در رأس هیأتی شامل آدم شانتادزه، مفتی اهل‌سنت غرب گرجستان و اعتبار امین‌اف، مفتی اهل‌سنت شرق گرجستان، پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، از بخش‌های مختلف حرم بازدید کردند.

این گروه پس از حضور در صحن‌های مختلف حرم مطهر، ضمن ادای احترام به مقام والای کریمه اهل‌بیت (س)، از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و خدماتی آستان مقدس مطلع شدند.

