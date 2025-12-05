۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی «اشترینان» به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بر اساس تبصره دو ماده ۱۰، در زمین‌های کشاورزی که به‌صورت دیوارکشی، پی‌کنی، فنس‌کشی تغییر کاربری داده شده بود، به حالت اولیه بازگشت.

وی افزود: با اجرای قانون حفظ کاربری بیش از ۲۰ هزار مترمربع اراضی کشاورزی شهر اشترینان آزادسازی شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: اجرای این عملیات با حضور نماینده دادستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اداره امور اراضی، پرسنل یگان حفاظت امور اراضی، عوامل نیروی انتظامی، و سایر عوامل مرتبط انجام شد.

کردعیلوند با تأکید بر اهمیت اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی نه‌تنها برای تأمین امنیت غذایی داخلی کشور حیاتی است، بلکه در زمینه حفظ منابع آبی نیز تأثیرگذار است. با تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نه‌تنها زمین‌های زراعی از دست می‌روند، بلکه منابع آبی نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و خطر بحران‌های زیست‌محیطی افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: خارج‌شدن اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید، زیانی است که به‌سهولت قابل‌جبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است که مستلزم به‌کارگیری همه امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌ها است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: گشت‌های یگان حفاظت امور اراضی در سطح استان لرستان فعال هستند و با گشت مستمر و باهدف جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱ و یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.