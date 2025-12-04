به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در دیدار با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، بر نقش محوری خانواده‌های معظم شهدا در پاسداری از آرمان‌های امام راحل و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مردمی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بر تقویت حکمرانی مردم‌پایه و حمایت از نهادهای سازندگی ضروری است.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: نظام جمهوری اسلامی برخلاف الگوهای غربی، با تکیه بر مشارکت مردمی توانسته مسیر انقلاب را تداوم بخشد.

وی گفتمان «حکمرانی مردم‌پایه و محله‌محور» را یک فرصت الهی دانست و افزود: حضور مردم در حوزه راه و شهرسازی گسترده است و بر اساس گزارش ارائه‌شده، مشارکت مردمی در ساخت پروژه ها بیشتر از حمایت‌های دولتی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به وجود نهادهای متعدد امدادرسانی و سازندگی در کشور، تأکید کرد: مأموریت آن‌ها صرفاً رفع نیازهای اولیه محرومان نیست، بلکه توانمندسازی و ایجاد اشتغال نیز در دستور کار قرار دارد.

وی مشارکت اجتماعی را ظرفیتی دانست که می‌تواند فراتر از فعالیت‌های سنتی نظیر مسجدسازی و مدرسه‌سازی، در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای نیز به کار گرفته شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای سازندگی که بخشی از رکوردهای دهه نخست انقلاب را حفظ کرده‌اند، گفت: اتصال ظرفیت‌های مردمی به گفتمان ولایت می‌تواند زمینه همافزایی میان نهادهای حاکمیتی، دولتی و مردمی را فراهم کند و این موضوع از مأموریت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است.

نماینده ولی‌فقیه برای وزیر راه و شهرسازی و مجموعه همکاران این وزارتخانه آرزوی توفیق کرد و دستاوردهای استان زنجان در سال گذشته را قابل تقدیر دانست.