الگوی فاطمی واندیشه امام خمینی ضامن عزت و مقاومت در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همزمانی آن با ولادت امام خمینی (ره)، گفت: الگوی فاطمی سرمایه‌ای عظیم برای جامعه اسلامی است و امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از این مکتب توانست انقلابی بی‌نظیر در تاریخ معاصر رقم بزند.

وی افزود: دشمنان در تلاش‌اند با استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی فرصت‌های موجود را به تهدید تبدیل کنند، اما بانوان مسلمان با اقتدا به سیره حضرت زهرا (س) می‌توانند نقشه‌های آنان را ناکام بگذارند.

حسینی با اشاره به نقش شخصیت‌های برجسته‌ای همچون آیت‌الله شاه‌آبادی، آیت‌الله مدرس و آیت‌الله کاشانی در شکل‌گیری اندیشه مبارزاتی امام خمینی (ره)، افزود: امام با تربیت شاگردانی نظیر شهید مطهری و شهید بهشتی، مسیر انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و تحولی عظیم در جهان ایجاد کرد.

امام جمعه زنجان دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی را از معجزات الهی عنوان کرد و گفت: ادامه مسیر عزت و سربلندی تنها با نگاه توحیدی و روحیه مقاومت ممکن است.

حسینی با بیان اینکه جهاد امروز تنها نظامی نیست، افزود: جهاد فرهنگی و اقتصادی اهمیتی ویژه دارد و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و آموزشی، الگوی فاطمی و نگاه قرآنی امام خمینی (ره) به جهانیان معرفی شود.

وی حضور دانشجویان در نماز جمعه را ارزشمند دانست و ادامه داد: دانشجویان باید مسیر نسل اول انقلاب را که سرشار از رشد علمی، معنوی و مبارزه با استعمار بود، ادامه دهند؛ همان مسیری که پیام روز دانشجو (۱۶ آذر) نیز بر آن تأکید دارد.

امام جمعه زنجان با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به استان گفت: این سفر در راستای پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور انجام شد و خوشبختانه اغلب مطالبات استان مورد موافقت قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و هماهنگی مسئولان استان برای اجرای این مصوبات، افزود: اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند نگرانی‌های مردم به‌ویژه در حوزه مسکن را کاهش دهد.