پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در دزفول

علی اورامن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازدیدهای روزانه بازرسان بهداشت محیط و پس از هماهنگی با مقام قضائی، یک رستوران به دلیل عرضه قلیان و وجود نواقص بهداشتی، یک سوپرمارکت به علت عرضه دخانیات در فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از مدرسه و یک واحد اغذیه فروشی به دلیل تخلفات و نواقص بهداشتی پلمب شدند.

وی افزود: علاوه بر این موارد، دو سوپرمارکت نیز به علت نقض قوانین و رعایت‌نکردن اصول بهداشتی پلمب شدند.

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول تصریح کرد: این اقدامات در راستای صیانت از سلامت عمومی و برخورد با تخلّفات بهداشتی صورت گرفته است.

اورامن یادآور شد: برخورد با واحدهای متخلف با هدف پیشگیری از تهدید سلامت شهروندان انجام می‌شود و این نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر نقش مردم در گزارش تخلفات بهداشتی از شهروندان درخواست کرد هرگونه در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان دزفول با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی توسط اصناف فعال در زنجیره تولید، نگهداری و توزیع مواد غذایی، تاکید کرد: رعایت نکات بهداشتی در این واحدها نقشی اساسی در پیشگیری از بروز بیماری‌های منتقله از طریق آب و مواد غذایی دارد و هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند سلامت تعداد زیادی از شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.