اورامن: ۲۴۷ واحد صنفی متخلف در دزفول طی ۶ ماه نخست پلمب شد

علی اورامن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد حوزه بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول در ۶ ماه نخست امسال، اظهار کرد: در این بازه زمانی بیش از ۲۵ هزار بازدید بهداشتی از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان دزفول صورت گرفته است.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۱۸ هزار مورد کلرسنجی، یک هزار و ۳۵ نمونه‌ برداری میکروبی از آب آشامیدنی و ۲۲۴ نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام شده است.

اورامن بیان کرد: همچنین در این بازه زمانی۶ ماهه، ۸۴۱ اخطاریه بهداشتی صادر، ۲۴۷ واحد صنفی پلمب و ۱۳ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف معدوم شده است.

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول عنوان کرد: علاوه بر این اقدامات، ۱۴ هزار سنجش مواد غذایی با تجهیزات پرتابل نیز به منظور ارتقای سلامت عمومی و تضمین ایمنی مواد غذایی انجام گرفته است.

اورامن در ادامه از پلمب چهار واحد صنفی متخلف شامل یک کافه عرضه‌کننده قلیان، یک قلیان‌سرا، یک رستوران و یک سوپرمارکت در دزفول به دلیل تخلّفات بهداشتی طی چندروز اخیر خبر داد و گفت: این اقدام با حکم قضایی و با حضور نیروهای انتظامی انجام شد.