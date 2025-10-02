  1. استانها
اورامن: ۲۴۷ واحد صنفی متخلف در دزفول طی ۶ ماه نخست پلمب شد

دزفول- مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، ۲۴۷ واحد صنفی در دزفول به دلیل تکرار تخلفات بهداشتی پلمب شدند.

علی اورامن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد حوزه بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول در ۶ ماه نخست امسال، اظهار کرد: در این بازه زمانی بیش از ۲۵ هزار بازدید بهداشتی از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان دزفول صورت گرفته است.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۱۸ هزار مورد کلرسنجی، یک هزار و ۳۵ نمونه‌ برداری میکروبی از آب آشامیدنی و ۲۲۴ نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام شده است.

اورامن بیان کرد: همچنین در این بازه زمانی۶ ماهه، ۸۴۱ اخطاریه بهداشتی صادر، ۲۴۷ واحد صنفی پلمب و ۱۳ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف معدوم شده است.

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول عنوان کرد: علاوه بر این اقدامات، ۱۴ هزار سنجش مواد غذایی با تجهیزات پرتابل نیز به منظور ارتقای سلامت عمومی و تضمین ایمنی مواد غذایی انجام گرفته است.

اورامن در ادامه از پلمب چهار واحد صنفی متخلف شامل یک کافه عرضه‌کننده قلیان، یک قلیان‌سرا، یک رستوران و یک سوپرمارکت در دزفول به دلیل تخلّفات بهداشتی طی چندروز اخیر خبر داد و گفت: این اقدام با حکم قضایی و با حضور نیروهای انتظامی انجام شد.

