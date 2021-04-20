۱۷ واحد صنفی متخلف در دزفول پلمب شد

رضا پورآیین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه تشدید روند نظارت بر اصناف، در روز گذشته هشت واحد صنفی شامل یک آموزشگاه رانندگی و هفت مغازه آجیل فروشی توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت به همراه نماینده حقوقی و در معیت پلیس اماکن به دلیل نقض محدودیت‌های کرونایی پلمب شدند.

وی افزود: دو روز پیش نیز ۹ واحد صنفی متخلف شامل یک مغازه پلاسکو، یک فروشگاه نصب دوربین، یک سوپرمارکت، یک خوار و بار فروشی، یک مغازه لوازم جانبی موبایل، یک فروشگاه تجهیزات پزشکی، یک فروشگاه لوازم آرایشی، یک مغازه آجیل فروشی و یک دفتر بیمه به دلیل رعایت نکردن مصوبات ستاد کرونا و فعالیت غیرقانونی توسط بازرسان مرکز بهداشت و پلیس اماکن پلمب شدند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول در ادامه با اشاره به روند افزایشی آمار مبتلایان به کرونا در این شهرستان گفت: رفع این بحران منوط به مشارکت اصناف و مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی است.

پورآیین یادآور شد: تعیین رنگ‌بندی شهرستان‌ها بر اساس فرمول خاصی و به منظور ایجاد حساسیت در جامعه تعریف می‌شود؛ بنابراین شهروندان باید بدون توجه به رنگ‌بندی‌ها تا لحظه‌ای که کرونا در محیط زندگی ما وجود دارد، دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

به گزارش مهر، به دلیل افزایش آمار مبتلایان به کرونا در دزفول، ظرفیت بیمارستان بزرگ این شهرستان برای پذیرش بیماران کرونایی تکمیل شده است.

بر اساس مصوبات ستاد کرونا فعالیت همه مشاغل درجه دو تا چهار در دزفول ممنوع است و مشاغل درجه یک نیز تا ساعت ۱۸ اجازه فعالیت دارند.