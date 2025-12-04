۹ واحد صنفی متخلف در خمینی شهر پلمب شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح ساماندهی واحدهای صنفی توسط واحد گشت اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح مأموران از ۱۴ واحد صنفی بازدید که در پایان ۹ واحد صنفی به علت نداشتن پروانه کسب و سایر تخلفات صنفی پلمب و متصدیان ۴ واحد صنفی دیگر نیز تذکر کتبی دریافت کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری اکثر صنوف با مأموران پلیس گفت: طرح نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی به صورت مرتب و مداوم در دستور کار مأموران قرار دارد و پلیس اجازه نخواهد داد عده معدودی افراد قانون گریز چهره صنوف قانونمند و متعهد را مخدوش کنند.