به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح پنجشنبه در نشست هماندیشی با مسئولان شهرستان لنجان، ضمن اشاره به اهمیت راهبردی این شهرستان در توسعه استان، اظهار کرد: مجموعه مدیریت استان برای حل مسائل لنجان و زرینشهر از تمام ظرفیتهای اجرایی، مدیریتی و مشورتی خود بهره خواهد گرفت.
استاندار در سخنان خود تأکید کرد: با مشکلات جاری و همچنین پتانسیلهای برجسته شهرستان لنجان و شهر زرینشهر آشنایی کامل داریم و بر همین اساس روند رسیدگی به مسائل این منطقه را با اولویت دنبال میکنیم.
تمرکز بر رفع چالشها با برنامهریزی مرحلهای
جمالینژاد با اشاره به ضرورت همافزایی میان دستگاههای مختلف اظهار کرد: مدیریت استان با اولویتبندی دقیق، همکاری لازم را برای حل مشکلات زیرساختی، عمرانی و شهری این منطقه انجام خواهد داد.
وی افزود: پیگیریهای میدانی و جلسات منظم با مسئولان محلی ادامه خواهد داشت تا روند رسیدگی به مطالبات مردم با شتاب بیشتری دنبال شود.
استاندار اصفهان همچنین بر استفاده از ظرفیتهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی لنجان برای توسعه متوازن استان تأکید کرد و گفت: ایجاد همگرایی میان دستگاهها و بهرهگیری از توان نمایندگان و شوراها میتواند مسیر رفع چالشها را هموارتر کند.
وی تصریح کرد: بر اساس این رویکرد، انتظار میرود مجموعه مدیریت استان با تداوم نظارت و پیگیری، گامهای عملی مؤثری برای حل مشکلات سالهای اخیر لنجان و زرینشهر بردارد و زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه را فراهم کند.
