به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح سه شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار کرد: جلسات مجمع نمایندگان استان به صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود و تلاش شده است در پایان هر ماه، نشستی با محور بررسی مسائل شهرستان‌ها و موضوعات اولویت‌دار استان برگزار شود

وی افزود: در این جلسات که بعضاً چندین ساعت به طول می‌انجامد، مسائل شهرستان‌ها به‌صورت مصداقی و دقیق روی میز قرار می‌گیرد و نمایندگان دغدغه‌ها و مطالبات خود را با معاونان استانداری مطرح می‌کنند؛ در موارد لازم، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی نیز وارد فرآیند پیگیری می‌شوند.

استاندار اصفهان با اشاره به روند پیگیری مصوبات گفت: در هر جلسه، گزارش اقدامات انجام‌شده ارائه می‌شود و همچنین پیشنهادهای جدید متناسب با دستور کار، از سوی معاونان و مدیران مطرح می‌شود. برخی موضوعات ماهیت شهرستانی دارند و برخی دیگر مسائل کلان استان هستند که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی یا حتی اصلاح قوانین است.

نگاه فراگیر به کل استان ثمره جلسات مشترک است

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جلسات، ایجاد احساس نگاه فراگیر نسبت به کل استان است؛ به‌گونه‌ای که همه شهرستان‌ها احساس می‌کنند استانداری و مجمع نمایندگان متعلق به تمامی نقاط استان است.

وی تصریح کرد: این هم‌افزایی فکری موجب تقارب آرا، کاهش اختلاف‌نظرها و رسیدن به تصمیم‌های جامع و مبتنی بر منافع عمومی استان شده است و به‌جرأت می‌توان گفت سطح هماهنگی میان دستگاه اجرایی و نمایندگان، کم‌نظیر بوده است.

استاندار اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم گفت: مسائل اقتصادی و معیشتی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است و این موضوع در اولویت پیگیری‌ها قرار دارد؛ از همین‌رو، برنامه‌ریزی‌هایی برای طرح این مطالبات در سطح ملی و از وزرای اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

جلسات مجمع نمایندگان اصفهان به صورت منظم برگزار شده است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز با تأکید بر اهمیت تداوم جلسات مشترک، اظهار کرد: از ابتدای آغاز مجلس دوازدهم، جلسات منظم ماهانه مجمع نمایندگان با حضور استاندار و معاونان برگزار شده و این روند تأثیر ملموسی در پیشبرد امور استان داشته است.

وی افزود: در این جلسات، مصوبات به‌صورت عملیاتی و کاربردی بررسی می‌شود و معاونان استاندار و شخص استاندار گزارش دقیقی از اقدامات صورت‌گرفته ارائه می‌دهند؛ همچنین نمایندگانی که مسئول پیگیری موضوعات مشخص شده‌اند، نتیجه اقدامات خود را اعلام می‌کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: این شیوه از همکاری، باعث تقویت یگانگی میان نمایندگان و مدیریت اجرایی استان شده و بستر مناسبی برای پیگیری مطالبات مردم، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و خدماتی فراهم آورده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نقدعلی تأکید کرد: تداوم این همفکری و هم‌افزایی، می‌تواند روند حل مسائل استان اصفهان را تسریع کرده و نتایج آن در عمل و در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.