رونمایی از کتاب حواسم هست، کتاب زندگینامه شهید سجاد زبرجدی

رونمایی از کتاب حواسم هست، کتاب زندگینامه شهید سجاد زبرجدی را در این فیلم مشاهده نمایید.

مطالب مرتبط
«قرار همیشگی با فرزندان خمینی» در روایت فتح
طلبهای که گفت «من سرباز امام زمانم»/جوانی که امنیت را وظیفه خود دانست
آیین رونمایی از کتاب «خندهچیها» در کاشان برگزار میشود
صبر در قامت مادر، آیین تکریم از همسران و مادران شهدا برگزار میشود
گفته بود: «حواسم هست»
