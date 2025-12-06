به گزارش خبرنگار مهر آئین رونمایی از کتاب «خنده‌چی‌ها»، مجموعه خاطرات طنز رزمندگان کاشانی در هشت سال دفاع مقدس، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه در تالار فرهنگ کاشان برگزار می‌شود.

این کتاب به قلم فاطمه‌سادات مروج با تدوین محمدعلی جلوداری، به منظور ثبت خاطرات ناب و ناشنیده، روایت امید و زندگی در دل جنگ، انتقال روحیه مقاومت به نسل جدید، روایتگر لحظات ناب و امیدبخش رزمندگان کاشانی در سخت‌ترین شرایط جبهه است.

بنا بر این گزارش محتوای کتاب روایتی بدیع و امیدبخش از زندگی رزمندگان است. شوخ‌طبعی و خنده، سلاح پنهان و مؤثر رزمندگان برای غلبه بر ترس و خستگی بود و این کتاب بیانیه‌ای فرهنگی از هنر زندگی کردن در سخت‌ترین شرایط است.

در مراسم رونمایی از این اثر، دو چهره نام آشنای ادبیات طنز انقلاب اسلامی، داوود امیریان، نویسندهٔ نام‌آشنای ادبیات طنز دفاع مقدس و عباس حسین‌نژاد، مدیر دفتر طنز حوزه هنری انقلاب اسلامی، به عنوان میهمان ویژه حضور خواهند داشت.