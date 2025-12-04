  1. استانها
۹ کیلو تریاک از مخفیگاه مواد فروش در تیران و کرون کشف شد

اصفهان - سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان تیران و کرون گفت: یک خرده فروش سابقه دار مواد افیونی دستگیر و بیش از ۹ کیلو تریاک از محل حضورش کشف شد.

سرهنگ عبدالوهاب مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی از فعالیت متهمی سابقه دار در زمینه خرید و فروش مواد افیونی مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با برسی‌های دقیق و گسترده در نهایت موفق شدند محل حضور این فرد را شناسایی و در یک عملیات کاملاً هماهنگ متهم را دستگیر کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان تیران و کرون با اشاره به کشف بیش از ۹ کیلو تریاک در این عملیات تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام قادامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی شد.

