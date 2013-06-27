کشف 20 فقره انواع سرقت در مازندران

کشف 11 دستگاه وسيله نقليه سرقتي در مازندران



ماموران فرماندهي انتظامي مازندران نیز در 24 ساعت گذشته موفق شدند بيش از 11 دستگاه انواع خودرو وموتور سيکلت مسروقه را کشف و ضبط کنند. ماموران فرماندهي انتظامي مازندران در راستاي طرح ارتقا امنيت اجتماعي ومقابله با جرائم، اقدامات ويژه اطلاعاتي و انتظامي را در دستور کار خود قرار دادند.



ماموران با انجام چندين مرحله عمليات پليسي براي مقابله با سارقان، موفق شدند20 فقره انواع سرقت را کشف و ضبط کنند. ماموران در اين خصوص تعدادي سارق را به اتهام سرقت داخل خودرو، سرقت منزل، سرقت خودرو و موتور سيکلت و سرقت سيم برق شناسایی و دستگير کردند.



در همين ارتباط از متهمان دستگير شده علاوه بر کشف مقادير زيادي اموال مسروقه، 9 دستگاه خودرو و دو دستگاه موتور سيکلت کشف شد. متهمان پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شدند.

سارق داده هاي رايانه اي در مازندران گرفتار قانون شد



رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات مازندران از شناسایی و دستگيري سارق داده هاي رايانه اي از يک واحد صنفي عکاسي و تصويربرداري خبر داد.



سرهنگ احمدرضا رستمي اظهار کرد: در پي مراجعه فردي با در دست داشتن مرجوعه اي قضايي به اين پليس مبني برسرقت داده هاي رايانه اي (تصاوير شخصي و فيلم هاي جشن برخي مشتريان) از سوي فردي به نام الف – الف، موضوع را به طور ويژه در دستور کار خود قرار دادند.



وي تصريح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و تحقيقات پليسي از مالباخته دريافتند، مظنون به سرقت از کارکنان سابق اين واحد صنفي بوده که پس از گذشت سه ماه همکاريش را با شاکي، ارتباط خود را قطع ومتواري شد. رستمي يادآور شد: متهم به سرقت پس از مدتي در تماس تلفني با شاکي وي را تهديد به انتشار تصاوير شخصي و خصوصي افراد از جمله عکس هاي عروسي و اسپرت مشتريان در سايت هاي اجتماعي و اينترنتي کرد.



رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات مازندران گفت: با شناسایی مخفيگاه متهم، ماموران در عمليات موفق پليسي وي را دستگير و در بازبيني از سيستم هاي رايانه اي متهم موفغق شدند، تصاوير و فيلم هاي خصوصي افراد را کشف کنند.



وي افزود: متهم در تحقيقات و بازجویي هاي فني پليس به بزه انتسابي اعتراف وهدف از اين اقدام را انتقام جويي به دليل اخراجش از آتليه عکاسي اعلام کرد. رستمي، از تشکيل پرونده براي متهم و تحويل وي به مرجع قضايي خبر داد.



