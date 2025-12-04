آبگیر پارک فروزان شیراز از خطر سگ ولگرد و موش پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اسلاملو، گفت: پیرو گزارش‌های واصله و بازدیدهای کارشناسی از آبگیر و پارک فروزان در محدوده منطقه چهار شهرداری شیراز، مواردی از جمله تجمع سگ‌های ولگرد، افزایش جمعیت موش‌ها و تلفات اردک و خرگوش به عنوان مخاطره جدی برای بهداشت عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت. وی ادامه داد: این موضوع در چارچوب همکاری میان‌دستگاهی و طی مکاتبات و جلسات تخصصی مشترک با حضور رئیس کمیسیون سلامت شهرداری منطقه چهار و رئیس مدیریت پسماند پیگیری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیراز افزود: اقدامات اصلاحی برای کنترل تهدیدات و بازگرداندن شرایط ایمن به پارک و آبگیر در اولویت قرار گرفت.

وی ادامه داد: به دنبال این جلسات، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی شامل پاکسازی پسماندهای غذایی، جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، اجرای روش‌های فیزیکی کنترل جمعیت موش‌ها از جمله لانه کوبی در چند نقطه از پارک، آموزش شهروندان و نصب تابلوهای هشدار و راهنمای محیط زیستی انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیراز تأکید کرد: این اقدامات با هدف رفع تهدیدات بهداشتی و ساماندهی شرایط محیط زیستی پارک و دریاچه فروزان اجرا شد و اکنون این محدوده به عنوان یک زیستگاه مطلوب برای پرندگان مهاجر در حال پایش مستمر است.

به گفته وی، با توجه به بهبود کیفیت زیستگاه، این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از نقاط مناسب زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر را دارد.