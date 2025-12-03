به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز شامگاه چهارشنبه در دیدار با دبیرکل اکو با تشریح پیشینه تاریخی و ظرفیتهای تمدنی و مدیریتی این شهر گفت: شیراز، امروز علاوه بر جایگاه گردشگری و پزشکی، از اثرگذارترین کلانشهرهای ایران در حوزه تعاملات بینالمللی به شمار میرود و حضور سازمان همکاریهای اقتصادی میتواند مسیر جدیدی برای توسعه همکاریهای شهری و منطقهای بگشاید.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای اکو تاکنون بیشتر به سطح دولتها محدود بوده است، افزود: اکنون زمان نقشآفرینی مدیریت شهری در دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فرا رسیده و شیراز میتواند در تعاملات میان شهرهای عضو، جایگاهی کلیدی داشته باشد.
اسدی با مرور جایگاه بینالمللی شیراز، از عضویت در شبکه شهرهای تاریخی جهان و متروپلیس تا نایبرئیسی انجمن شهرهای آسیایی، اعلام کرد: شیراز به واسطه سرمایههای فرهنگی همچون حافظ و سعدی، طی سالهای اخیر رویدادهای فرهنگی متعددی در کشورهای مختلف برگزار کرده و این مسیر همچنان ادامه دارد.
شهردار شیراز با اشاره به چالشهای مشترک کلانشهرهای منطقه نظیر حملونقل عمومی، محیطزیست و تأمین مالی پروژههای بزرگ، پیشنهاد تشکیل انجمن شهرهای عضو اکو را مطرح کرد و خواستار سازوکار تأمین مالی پروژههای شهری از سوی این سازمان شد.
وی در پایان از برنامهریزی شیراز برای تقویت همکاری با شهر لاهور پاکستان در مسیر خواهرخواندگی خبر داد و از حمایتهای پاکستان در دورههای حساس مانند دفاع مقدس ۱۲ روزه قدردانی کرد.
