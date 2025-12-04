  1. استانها
  2. قم
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

تلاش‌ دشمن برای ضربه به انسجام ملی با مقاومت ملت نقش بر آب شد

قم- معاون رییس جمهور گفت: حوادث اخیر نشان داد مردم ایران یک‌صدا پای کشور ایستادند و تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه و ضربه به انسجام ملی با مقاومت ملت نقش بر آب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر پیش از پنجشنبه در آئین تجلیل از مادران شهدا در حرم مطهر حضرت معصومه (س) با اساره به حوادث نبرد ۱۲ روزه گفت: هیچ‌کس تصور نمی‌کرد در شبی که مردم باید در کنار خانواده در آرامش باشند، با چنین حمله‌ای مواجه شویم و این رخداد تلخ بیش از یک‌هزار شهید برجای گذاشت و جان‌هایی را از ملت ایران گرفت که سرمایه‌های ارزشمند کشور بودند.

وی افزود: بیش از یک‌صد نفر از شهدا زن و بیش از ۵۰ نفر کودک بودند و این جنایت مصداق روشن اقدامات ضدانسانی و جنگی دشمن است.

وی ابراز کرد: گستردگی خسارت‌های انسانی در این حادثه، نمونه‌ای کم‌سابقه در دوران جنگ تحمیلی محسوب می‌شود و خانواده‌های بسیاری در این ۱۲ روز داغدار شدند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مادران و خانواده‌های شهدا از جمله زهرا نظری و لیلا عزیزی بیان کرد: این زنان نماد ایثار، مهربانی و خدمت به خانواده و جامعه بودند و زندگی‌شان سرشار از فداکاری و روحیه پایدار برای دفاع از ارزش‌های دینی و ملی بود.

بهروز آذر با تأکید بر نقش مادران در تربیت نسل مقاوم افزود: در جلسات متعدد همیشه درباره آموزش ایثار به فرزندان صحبت می‌کنیم، در حالی که این ارزش‌ها از دل سفره‌های پاک و لقمه‌های حلال مادران به فرزندان منتقل شده است.

وی گفت: حوادث اخیر نشان داد مردم ایران از هر قوم و اندیشه‌ای یک‌صدا پای کشور ایستادند و تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه و ضربه به انسجام ملی با مقاومت ملت نقش بر آب شد.

وی با بیان اینکه مراسم‌های تجلیل از مادران شهدا فرصتی برای یادآوری نقش آنان است، گفت: این برنامه‌ها بهانه‌ای است تا به مادران شهدا یادآوری کنیم که چه جایگاه والایی در حفظ ارزش‌ها و هدایت نسل‌ها دارند و همه ما باید از ایشان الگو بگیریم.

معاون رئیس‌جمهور در پایان ضمن آرزوی سلامتی و استواری برای مادران شهدا افزود: محکم و استوار بمانید و سایه‌تان بر سر خانواده‌ها و ملت ایران مستدام باد تا یاد و خاطره ایثارگری شما همواره چراغ راه جامعه باشد.

