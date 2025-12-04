مجیدی: برخورد قانونی با مروجین بی حجابی در انظار عمومی صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مجیدی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست فصلی مدیران قضائی استان با تاکید بر ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اظهار کرد: باید با مروجین بی حجابی به ویژه در انظار عمومی برخورد لازم قانونی صورت گیرد.
وی ادامه داد: دادستانهای عمومی و انقلاب حوزههای قضائی باید در حوزه جرایم اقتصادی به ویژه موضوع فرارهای مالیاتی ورود و اهتمام جدی داشته باشند.
مجیدی در ادامه با اشاره به لزوم تشکیل جلسات مستمر رؤسا و دادستانهای حوزههای قضائی تابعه استان با ضابطین قضائی اظهار کرد: مدیران قضائی باید با تشکیل جلسات مستمر با ضابطین قضائی، بسترهای ارتکاب جرایم در حوزههای مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را مورد اهتمام ویژه قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود در این نشست افزود: مدیران حوزههای قضائی باید در حوزه تعهدات ارزی با شناسایی و تشکیل پرونده برای کارتهای بازرگانی زمینه وقوع جرایم در این حوزه را از بین ببرند.
مجیدی در ادامه افزود: حوزه مهم دیگری که میبایست مورد عنایت و اهتمام ویژه مدیران قضائی حوزههای قضائی تابعه استان قرار گیرد حوزه سند تحول است که باید شاخصهای اعلامی در آن را مد نظر داشته باشند.
وی نظارت و آموزش ضابطین قضائی، توجه به حقوق عامه، توجه و اهتمام ویژه به جرایم علیه نوجوانان و جوانان.مبارزه و برخورد قاطع با جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، مخلین نظم و امنیت و رواج فساد در جامعه را مورد تاکید قرار داد.
