درخواست برای تسریع در اجرای حکم بازداشت سران صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، این سازمان‌ها در بیانیه‌ای به مناسبت «روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین» (۲۹ نوامبر) حمایت خود را از اقدامات دادگاه بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت علیه اسرائیل اعلام کردند.

در این بیانیه تأکید شده که باید هرچه سریع‌تر حکم‌های بازداشت سران اسرائیلی اجرا شود؛ زیرا آن‌ها مسئول ارتکاب جنایات جنگی از جمله استفاده از «گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگ» و همچنین جنایات علیه بشریت مانند قتل عمد، آزار و اذیت و دیگر اقدامات غیرانسانی هستند.

این سازمان‌ها خاطرنشان کردند که «صلح پایدار بدون پایان کامل این وضعیت و محاکمه مقامات اسرائیلی امکان‌پذیر نیست.»

بیانیه یاد شده همچنین اشاره کرد که روز جهانی همبستگی با فلسطین در شرایطی فرا می‌رسد که آتش‌بس شکننده هنوز نتوانسته فاجعه انسانی در غزه را پایان دهد و بیش از دو میلیون نفر در این منطقه همچنان از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مانند غذا، آب، خدمات درمانی، برق و سرپناه محروم‌اند و صدها هزار نفر پس از تخریب کامل محله‌ها بر اثر بمباران شدید اسرائیل، در فضای باز و میان ویرانه‌ها زندگی می‌کنند.

این بیانیه به امضای سازمان‌های «الکرامة برای حقوق بشر» در ژنو، «انجمن قربانیان شکنجه» در ژنو، مرکز الشهاب برای حقوق بشر در لندن، سازمان «صدای آزاد برای حقوق بشر» در پاریس، سازمان بین‌المللی «افدی» در بلژیک، مؤسسه «عدالة» برای حقوق بشر در استانبول و سازمان «التضامن» برای حقوق بشر در ژنو رسید.

دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرده بود.

یادآوری می‌شود که آتش‌بس میان گروه‌های فلسطینی و رژیم اسرائیل از ۱۰ اکتبر گذشته اجرایی شد.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم اشغالگر قدس با حمایت آمریکا و دیگر همدستان غربی دست به کشتار جمعی در غزه زده است؛ اقدامی که شامل قتل، گرسنگی دادن، تخریب، آوارگی و بازداشت گسترده بوده و در برابر درخواست‌های جهانی و دستورات دادگاه بین‌المللی دادگستری برای توقف آن بی‌اعتنایی کرده است.

کشتار مردم بی دفاع فلسطین تاکنون منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از ۲۳۹ هزار فلسطینی شده که بیشترشان زنان و کودکان هستند.

همچنین بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود و صدها هزار نفر آواره شده‌اند و قحطی جان بسیاری را گرفته است. به علاوه بخش اعظم شهرهای غزه به‌طور کامل ویران شده‌اند.