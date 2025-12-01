عتباتی: ۱۷ فقره پرونده قتل در آذربایجان غربی سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی ظهر دوشنبه، در همایش ستاد صبر استان، افزود: از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ میزان سازش پروندههای قتل عمد ۷۳ مورد بود، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون با تقویت صلح یاران، هستههای جهادی بخشایش، شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت روحانیون، ریشسفیدان و متنفذین، ۱۸۹ پرونده قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است.
وی همچنین از آزادی ۹۲۱ زندانی در هفت ماهه سال جاری با جلب رضایت شاکیان خصوصی و کمک خیرین خبر داد و تصریح کرد: اعضای ستاد صبر، صلح یاران، هستههای جهادی بخشایش و شوراهای حل اختلاف نقش مهمی در اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه دارند.
عتباتی افزود: یکی از مهمترین برنامههایی که از سال ۱۴۰۰ با توجه به تجربههای سالیان گذشته در استانهای مختلف در استان آذربایجان غربی در اولویت کاری قرار گرفت، توجه ویژه به صلح و سازش با استفاده از ظرفیتهای مردمی همچون ساماندهی و صدور ابلاغ برای ۴۰۰ صلح یار بود که نتیجه آن همان بود که در صدر اشاره شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: مردمی کردن رسیدگیهای قضائی به عنوان موفق ترین نظام دادرسی منتهی به صلح و سازش و احقاق حق میباشد که نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه از نظامهای پیشرو است.
حسین مجیدی ادامه داد: باورمان بر این است تمامی پدیدههای اجتماعی و اختلاف را نمیتوان با نگاه صرف قضائی حل کرد چراکه در این صورت جامعه دچار آسیبهای اجتماعی خواهد شد که متوجه شخص و خانوادهها میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی از مراجع انتظامی خواست واحدهای مشاوره و مددکاری خود را در راستای افزایش صلح و سازش تقویت کنند.
