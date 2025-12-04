به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی سهرابی‌منش، در جمع خبرنگاران، از کشف و توقیف دو دستگاه خودروی قاچاق به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در پردیس خبر داد.

سهرابی‌منش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تردد دو دستگاه خودروی قاچاق در سطح شهرستان پردیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری‌های ۱۱ و ۱۳ پردیس در یک عملیات مشترک و ضربتی موفق شدند دو دستگاه خودروی قاچاق از نوع دوج را شناسایی و توقیف کنند که برابر نظر کارشناسان، ارزش ریالی این خودروها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی پردیس با اشاره به دستگیری متهمان این پرونده تصریح کرد: در این رابطه دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سهرابی‌منش در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان کالا و خودرو، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.