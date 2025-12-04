به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی، معاون مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران، اعلام کرد: پنج نفر از اراذل و اوباش به‌همراه دو صاحب یک رستوران در سعادت‌آباد پس از وقوع یک درگیری شبانه بازداشت شدند.

وی تشریح کرد: این رستوران که در میدان کاج سعادت آباد فعالیت داشت، بدون داشتن مجوز قانونی، از مشتریان ورودی دو میلیون تومانی دریافت می‌کرد و هنگام اعتراض دو جوان به این موضوع، عوامل رستوران با همراهی چند اوباش حاضر در محل به آنان حمله‌ور شدند.

سرهنگ راستی افزود: اوباش که به‌صورت سازمان‌یافته در محل مستقر بودند و برای همین فعالیت استخدام شده بودند، با استفاده از سلاح سرد و رفتارهای تهدیدآمیز تلاش داشتند معترضان را مجبور به پرداخت مبالغ غیرقانونی کنند.

وی تصریح کرد: با ورود فوری مأموران پلیس، درگیری کنترل و هر هفت متهم دستگیر شدند. پرونده متهمان برای رسیدگی قضائی در حال پیگیری است.