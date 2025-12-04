  1. دانشگاه و فناوری
وزیر ارتباطات به همراه رئیس‌جمهور به یاسوج سفر کرد

در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد، وزیر ارتباطات نیز امروز (پنجشنبه) به یاسوج رفت تا در برنامه‌های دیدار با نخبگان، فعالان فرهنگی و اقتصادی همراه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هواپیمای حامل دکتر مسعود پزشکیان و سایر همراهان از جمله دکتر سیدستار هاشمی، در بدو ورود به یاسوج مورد استقبال جمعی از مسؤولان این استان قرار گرفت.

در این سفر یک روزه رئیس جمهور ابتدا در نوبت صبح با فرهیختگان و فعالان فرهنگی و سپس با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان دیدار و گفت‌وگو می‌کند و در نوبت ظهر نیز ابتدا با مادران شهدا دیدار و سپس در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی استان شرکت می‌کند.

رئیس جمهور قرار است امروز علاوه بر دیدار با نخبگان، فعالان اقتصادی و سیاسی در جلسه شورای برنامه‌ریزی کهگیلویه وبویراحمد حضور یابد.

