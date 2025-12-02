به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان کرمان، صبح سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دکتر بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، حجتالاسلام مهدی صباحی امام جمعه موقت کرمان، مهندس آزاده تاجالدینی مدیرکل ارتباطات و فناوریاطلاعات و جمعی از مدیران استانی و منطقهای و اصحاب رسانه، در قالب جلسه شورای اداری استان در استانداری کرمان، به صورت آنلاین برگزار شد.
وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات ضمن تشکر از اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساختهای ارتباطی در کرمان، با تأکید بر اینکه این استان از ظرفیتهای ویژهای برخوردار است، ابراز امیدواری کرد که آینده روشنی پیشروی این استان قرار دارد.
وی با بیان اینکه توسعه نسل پنجم شبکه همراه در دستور کار قرار دارد، افزود: اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تلاش گستردهای در این حوزه انجام دادهاند.
هاشمی اضافه کرد که بخش خصوصی در روند توسعه، موضوع هزینه و فایده را مدنظر قرار میدهد و این سرمایهگذاریها در شهرها توجیه اقتصادی دارد، اما در روستاها نیازمند حمایت حاکمیت برای تحقق توسعه عادلانه است. هرچه مسیر فعالیت برای همکاران ما تسهیل شود، اجرای پروژهها با سرعت بیشتری پیش میرود و زمینه برای افزایش سرمایهگذاری در حوزه ارتباطات فراهم میشود.
همچنین در این مراسم مهندس مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، درباره سرمایهگذاریهای انجام شده در این استان، توضیح داد: ارزش سرمایه گذاری انجام شده در پروژه سایتهای جدید و ارتقا سایتهای موجود، برای ۴۰ سایت جدید و ارتقا ۱۲۰ سایت در استان کرمان، ۴,۴۳۰ میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در استان کرمان، مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریال به طور کلی سرمایهگذاری انجام شده که از این مقدار ۱۱ هزار میلیارد ریال در دولت چهاردهم بوده است. همچنین باتوجه به گستردگی استان و تعداد روستاها، ایرانسل اهتمام جدی برای توسعه روستایی نیز داشته است. از محل اعتبارات USO تاکنون ۳۰۵ سایت روستایی احداث شده که پوشش ۴۴۰ روستا را به ارمغان آورده و بیش از نیمی از این تعداد و در حدود ۲۲۱ روستا در دولت چهاردهم تحت پوشش قرار گرفته است.
افتتاح سایت ۵G ایرانسل در شهر کرمان
در این مراسم طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی ۵G ایرانسل در قائمآباد شهر کرمان، با حضور رضا موحدی مدیرکل برند ایرانسل، این سایت نسل پنجم ارتباطی با اعتباری معادل ۱۶۲ میلیارد ریال، با دستیابی به سرعت دانلود ۳۳۱۶ مگابیت بر ثانیه، به طور رسمی افتتاح شد.
ایرانسل تاکنون در مجموع ۱۱۷۳ سایت نسل پنج را در ایران راهاندازی کرده که از این تعداد، ۹ سایت در شهر کرمان و در مجموع ۱۰ سایت در استان کرمان قرار دارد.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده ۵G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکتهای معتبر بینالمللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل ۵G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.
ایرانسل، اول مردادماه ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ۵G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوریاطلاعات راهاندازی کرد که این سایت، توسط رئیسجمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.
از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل، بهعنوان اولین اپراتور، توسعه فراگیر ۵G در سراسر ایران را آغاز و در دیماه ۱۴۰۲، از شبکه ۵G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.
در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه ۵G-SA ایرانسل به ثبت رسید.
دیماه سال ۱۴۰۳، با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری و دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا New Calling ۵G» ایرانسل، بهصورت رسمی رونمایی شد.
روز ۱۹ مهر ۱۴۰۴، سایت ۵G ایرانسل در شهر شیراز، با دستیابی به رکورد سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه در شبکه نسل پنج ایرانسل، در حضور وزیر ارتباطات و استاندار فارس، افتتاح شد.
پیش از این، روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با تولد ۱۹ سالگی ایرانسل، با حضور قائممقام وزیر ارتباطات، از پوشش کامل اینترنت نسل پنجم در شهر بابل رونمایی و بدین ترتیب بابل به عنوان نخستین «شهر تمام ۵G» ایران، توسط ایرانسل معرفی شد.
همچنین در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، ۱۰ آبان ۱۴۰۴، سایت ۵G در محله ائلگلی شهر تبریز با حضور وزیر ارتباطات به بهرهبرداری رسید.
افتتاح سایت روستایی ایرانسل در بردسیر استان کرمان
در بخش دیگری از این مراسم، با افتتاح آنلاین سایت ارتباطی روستایی ایرانسل به منظور پوشش دو روستای راسک و دهمرتضی در دهستان شیرینک بخش گلزار شهرستان بردسیر استان کرمان، در مجموع ۲۵۴ نفر جمعیت در قالب ۷۲ خانوار، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
راهاندازی این سایت ارتباطی روستایی که با هدف گسترش پوشش شبکه در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته است، با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO) اجرایی شده است.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساختهای ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پر سرعت، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز نزدیک به این میزان است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند، تحت پوشش قرار میدهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.
نظر شما