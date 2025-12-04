حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره شرایط کشور، گفت: انسانها در نوعی تقسیمبندی، به دو دسته تقسیم میشوند؛ برخی کسانی هستند که رفع مشکلات مردم و گرهگشایی از امور آنان برایشان لذتبخش است و برخی دیگر اساساً جز به فکر خود، به فکر دیگران نیستند.
وی ادامه داد: طبیعی است که کسی که به فکر گرهگشایی از مشکلات مردم نباشد، بهویژه اگر در جایگاه مسئولیت قرار داشته باشد، محبوبیت خود را از دست میدهد، از این رو باید خدمتگزار مردم بود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی افزود: چهرههایی مانند مقام معظم رهبری، شهید رجایی، امام راحل (ره)، شهید سلیمانی، سردار سلامی و دیگرانی را داشتهایم که واقعاً خدمتگزار مردم بودهاند. اما متأسفانه شخصیتهایی مانند حسن روحانی، بهجای الگو گرفتن از این چهرهها و ارائه خدماتی که موجب جلب اعتماد و محبوبیت در میان مردم شود، با فرافکنی، شومنبازی و نمایشهای بهظاهر دلسوزانه تلاش میکنند کسب محبوبیت کنند؛ این نگاه، خوشبینانهترین تحلیلی است که میتوان نسبت به رفتار وی داشت.
حجتالاسلام نقدعلی ادامه داد: امروز مشاهده میکنیم که چنین افرادی در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی درگیر هستند، فرصت را غنیمت میشمارند تا موجسواری کنند و از این صحنهها نام و نانی برای خود فراهم آورند و از این نمد برای خود کلاهی ببافند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: آنان تلاش میکنند تئوریهایی را که در ذهن دارند، در عمل پیاده کنند. حال آنکه وی هشت سال سکان مدیریت کشور را در دست داشت و کابینهای امنیتی تشکیل داده بود. اینکه اکنون همان صفت و ویژگیای را که بیش از همه با عملکرد خود او مطابقت دارد، به دیگران نسبت میدهد، نمونهای آشکار از فرافکنی است.
وی تصریح کرد: روحانی در طول هشت سال مسئولیت خود همواره نقش اپوزیسیون نظام را ایفا میکرد و دائماً از خلأها و مشکلات سخن میگفت؛ در حالی که باید پاسخگوی عملکرد خود میبود. این یکی از روشهایی است که ذهن جامعه را به این سمت هدایت کند که گویا او فردی دلسوز است؛ در حالی که با نگاه دقیق و عقلانی روشن میشود که بسیاری از نقدهای او متوجه عملکرد خودش بود و باید به آن پاسخ میداد، اما با چنین روشهایی از پاسخگویی فرار میکرد.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس تأکید کرد: حنای چنین اشخاصی دیگر رنگی ندارد. تئوریهایی که مطرح میکنند نیز رنگی ندارد و امروز مردم ایران مردانه و با صلابت ایستادهاند. البته حاشیهها و سخنانی که این افراد مطرح میکنند ممکن است برایشان آورده رسانهای داشته باشد، اما عقلا بهخوبی میدانند که این افراد دلسوز مردم نیستند.
نظر شما