به گزارش خبرنگار مهر؛ کیفیت هوا سالهاست بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی سلامت عمومی شناخته میشود و نقشی تعیینکننده در پایداری اکوسیستمها، بهرهوری اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان دارد. این در حالی است که اکنون تغییرات اقلیمی این معادله آشنا را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ مرحلهای که در آن فناوریهای سنجش، پایش و تحلیل داده نیز به بازیگران اصلی تبدیل شدهاند. پیوند میان گرمایش زمین و کیفیت هوا دیگر صرفاً یک فرضیه علمی نیست بلکه واقعیتی است که دادههای ماهوارهای، شبکه حسگرهای زمینی و مدلهای پیشبینی اقلیمی آن را روزبهروز دقیقتر آشکار میکنند. تصاویر ماهوارهای ناسا و سیستمهای ردیابی آلودگی مبتنی بر هوش مصنوعی نشان میدهند که روند افزایش دما و تغییر الگوهای بارش در بسیاری از مناطق جهان، مستقیماً با افزایش غلظت آلایندههای خطرناک همبستگی دارد.
افزایش دما، تغییر الگوهای بارش، تشدید خشکسالیها و رشد تصاعدی وقوع آتشسوزیهای جنگلی، همگی موجب افزایش غلظت آلایندهها در هوای آزاد و حتی محیطهای داخلی شدهاند. افزون بر این، ابزارهای جدید مدلسازی پیشرفته، از جمله مدلهای پیشبینی آلودگی مبتنی بر یادگیری ماشین، نشان میدهند که این روند در دهه آینده میتواند شدت بیشتری پیدا کند. پیامدهای این وضعیت تنها محدود به سلامت انسان نیست و آثار عمیقی بر تولیدات کشاورزی، اکوسیستمهای طبیعی و حتی ساختارهای اقتصادی دارد؛ بهویژه وقتی پلتفرمهای تحلیل ریسک اقلیمی نشان میدهند که هزینههای اقتصادی ناشی از کاهش کیفیت هوا در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین ریسکهای زیربنایی برای صنایع، بخش حملونقل و حتی امنیت غذایی است.
بحران آلودگی هوا در محیطهای بیرونی و داخلی
تغییرات اقلیمی بهطور مستقیم و غیرمستقیم کیفیت هوای آزاد را تضعیف میکند. بر اساس برتاوردهای صورت گرفته، در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۲ میلیون نفر در ایالات متحده در مناطقی زندگی میکردند که سطح آلودگی هوا فراتر از استانداردهای سلامت بود. افزایش دما و تغییر الگوهای بارش باعث رشد چشمگیر اوزون سطح زمین و ذرات معلق شده است؛ آلایندههایی که با خشکسالی، گردوغبار و دود آتشسوزیها مضاعف میشوند.
این آلایندهها نهتنها خطر بیماریهای ریوی و قلبی را افزایش میدهند، بلکه با نفوذ به ساختمانها از طریق درزها، سیستمهای تهویه و پنجرهها، کیفیت هوای داخل خانهها و محیطهای کاری را نیز تحت تأثیر قرار میدهند. افزایش رطوبت ناشی از بارندگیهای شدید و سیلابها نیز در برخی مناطق محیطی مساعد برای رشد قارچ و باکتری فراهم میکند که هریک میتوانند سلامت ساکنان را تهدید کنند.
علاوه بر این، آلودگی هوا اثرات قابلتوجهی بر گیاهان و محصولات کشاورزی دارد. بر اساس تحقیقات علمی صورت گرفته، اوزون سطح زمین با کاهش فتوسنتز، کند کردن رشد و افزایش حساسیت گیاهان به بیماریها، زیانهای اقتصادی و زیستمحیطی قابل توجهی ایجاد میکند.
نقش فزاینده دود آتشسوزیهای جنگلی
علاوه بر موارد ذکر شده، تغییرات اقلیمی فصل آتشسوزیهای جنگلی را طولانیتر کرده و تعداد حوادث را افزایش داده است. نتیجه این روند، افزایش حجم دود و ذرات معلقی است که صدها کیلومتر جابهجا شده و کیفیت هوای مناطق دوردست را نیز شکل محسوسی کاهش میدهند.
بر اساس مطالعات پزشکی، دود آتشسوزی ارتباط مستقیمی با تشدید بیماریهای تنفسی مانند آسم، سندروم مزمن انسدادی ریه و برونشیت دارد و حتی میتواند خطر زایمان زودرس را در زنان باردار افزایش دهد. این پدیده اکنون به یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت محیطی در بسیاری از مناطق جهان تبدیل شده است.
از سوی دیگر، گرمایش زمین به معنی بهارهای زودرس، تابستانهای طولانی، افزایش سطح کربن دی اکسید و تغییر در الگوی بارش است. این مجموعه شرایط باعث افزایش تولید و پراکنش گرده گیاهان و سایر آلرژنها شده و منجر به رشد بیماریهای آلرژیک مانند تب یونجه و تشدید حملات آسم میشود.
پیامدهای اقتصادی آلودگی هوا
نکته جالب توجه آنکه کیفیت هوا رابطه مستقیم با بهرهوری و رشد اقتصادی دارد و بهعنوان یکی از متغیرهای بنیادین اقتصاد سلامت شناخته میشود. بر اساس برخی گزارشهای آماری، کاهش آلودگی هوا در سال ۲۰۲۰ در آمریکا منجر به جلوگیری از بیش از ۲۳۰ هزار مرگ زودرس، ۲۰۰ هزار حمله قلبی و میلیونها روز کاری از دسترفته شد؛ آماری که نشان میدهد هر واحد کاهش آلایندهها چگونه میتواند بهطور مستقیم هزینههای درمانی را کم کرده، بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد و فشار موجود بر نظام سلامت را کنترل نماید.
افزون بر این، با گسترش رویکردهای مبتنی بر مقابله با تغییرات اقلیمی، توسعه فناوریهای پاک و صنایع مرتبط با هوای پاک بهعنوان پیشران اقتصادی عمل کرده و فرصتهای شغلی جدید ایجاد نموده است. اکنون زنجیرهای از صنایع نوین، از تولید سنسورهای هوشمند کیفیت هوا و تجهیزات پایش لحظهای تا پلتفرمهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیشبینی آلودگی و تحلیل دادههای اقلیمی، در حال گسترش است و ظرفیت ایجاد بازارهای چندمیلیارددلاری را دارد. بسیاری از شرکتهای فناوری اکنون با تحلیل دادههای اقلیمی و ارائه خدمات «تحلیل ریسک کیفیت هوا» به کسبوکارها، مدلهای کسبوکار جدیدی ایجاد کردهاند که بر پایه اقتصاد داده و فناوریهای پاک استوار است.
در کنار این تحولات، صنایع بزرگ مانند حملونقل، انرژی، کشاورزی و گردشگری نیز از کیفیت هوا تأثیر مستقیم میپذیرند. بهعنوان مثال، کاهش آلودگی هوا میتواند هزینههای عملیاتی ناوگان حملونقل را کاهش دهد، بهرهوری فعالیتهای کشاورزی را افزایش دهد و بر جذابیت مقاصد گردشگری اثر مثبت بگذارد. در سطح شهری نیز بهبود کیفیت هوا موجب کاهش هزینههای ناشی از غیبت کارکنان، افزایش کیفیت زندگی و رشد ارزش املاک میشود. به این ترتیب، کیفیت هوا تنها متغیری زیستمحیطی نیست بلکه یک شاخص کلیدی اقتصادی محسوب میشود که میتواند مسیر توسعه را تعیین کند.
گروههای اجتماعی در معرض بیشترین آسیب
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که آلودگی هوا به صورت نابرابر بر برخی گروهها تأثیر بیشتری میگذارد. بر همین مبنا، جوامع کمدرآمد، گروههای نژادی آسیبپذیر، مهاجران و جوامع بومی معمولاً در مناطقی با آلودگی بیشتر زندگی میکنند و نرخ بالاتری از بیماریهای قلبی و ریوی دارند.
از سوی دیگر، نیروی کاری از جمله کشاورزان، آتشنشانان و کارگران ساختمانی که در فضای باز یا محیطهای پرخطر فعالیت میکنند، در برابر افزایش اوزون و ذرات معلق آسیبپذیرتر هستند. همچنین بسیاری از ساکنان مناطق کمبرخوردار در ساختمانهایی قدیمی و کمکیفیت زندگی میکنند که نهتنها بهراحتی آلایندههای بیرونی را به داخل هدایت میکنند، بلکه در برابر بلایای اقلیمی مانند سیلابها نیز آسیبپذیرتر محسوب میشوند.
راهکارهایی برای سازگاری و کاهش اثرات
به عقیده طیف گستردهای از کارشناسان، مقابله با آثار تغییرات اقلیمی بر کیفیت هوا نیازمند اتخاذ رویکردی چندلایه است. بر همین اساس، در مسیر سازگاری با پیامدهای اقلیمی و کاهش آلودگی هوا، مجموعهای از اقدامات هماهنگ و مکمل اهمیت ویژهای دارد. نخست، توسعه انرژیهای پاک مانند خورشیدی، بادی و برقآبی میتواند نقش مهمی در کاهش تولید گازهای گلخانهای ایفا کند و زمینه را برای گذار به یک اقتصاد کمکربن فراهم آورد. در کنار آن، کاهش آلایندههای ناشی از حملونقل از طریق گسترش پیادهروی، دوچرخهسواری و استفاده از حملونقل عمومی میتواند به شکل قابل ملاحظهای بار آلودگی کلانشهرها را کاهش دهد.
بهبود کیفیت هوا در مناطق بندری نیز از دیگر اولویتهای کلیدی به شمار میرود؛ جایی که استفاده از فناوریهای پاک و اجرای برنامههای کنترل انتشار میتواند به کاهش آلودگی در جوامع ساحلی که اغلب از گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر هستند، کمک کند. همچنین توسعه فضاهای سبز شهری و ایجاد کمربندهای درختی در اطراف بزرگراهها و مناطق پرتردد، علاوه بر کاهش آلایندهها، به تعدیل دمای شهرها کمک میکند.
از سوی دیگر، پیشگیری از آتشسوزیهای جنگلی با رعایت نکات ایمنی در دورههای خشک و گرم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دود ناشی از این آتشسوزیها میتواند کیفیت هوای مناطق دوردست را نیز مختل کند. همچنین ارتقای سطح آگاهی عمومی از طریق شاخص کیفیت هوا به شهروندان کمک میکند فعالیتهای خود را با شرایط محیطی هماهنگ کنند و میزان مواجهه با آلایندهها را کاهش دهند.
در نهایت، توجه به کیفیت هوای داخل ساختمان از طریق استفاده از فیلترهای کارآمد، دستگاههای تصفیه هوا و کاهش منابع آلاینده داخلی بهویژه در مناطقی که آلودگی هوای بیرونی بهطور مداوم در سطح بالا قرار دارد، نقش مهمی در حفاظت از سلامت ساکنان ایفا میکند.
جمعبندی
تغییرات اقلیمی تهدیدی مستقیم برای کیفیت هوا و سلامت انسان است؛ تهدیدی که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فناورانه گستردهای دارد و اکنون بسیاری از دولتها و صنایع را به سمت بازنگری جدی در زیرساختهای محیط زیستی سوق داده است. در این میان، فناوریهای نوین، از سامانههای پایش ماهوارهای و شبکههای سنسورهای هوشمند گرفته تا مدلهای پیشبینی آلودگی مبتنی بر هوش مصنوعی، به ابزارهای کلیدی برای مدیریت این بحران تبدیل شدهاند. این فناوریها امکان رصد لحظهای تغییرات کیفیت هوا، تحلیل الگوهای انتشار آلایندهها و شناسایی نقاط پرخطر را فراهم میکنند و به سیاستگذاران اجازه میدهند تصمیمهایی دقیقتر، سریعتر و آیندهنگرانه اتخاذ کنند.
در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که مدیریت این چالش نیازمند سیاستگذاری هوشمند، اجرای دقیق مقررات، مشارکت اجتماعی و سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای پاک و سامانههای دیجیتال است. توسعه پلتفرمهای فناورانه مقابله با آلودگی هوا، بهکارگیری هوش مصنوعی برای بهینهسازی مصرف انرژی شهری، استفاده از دادههای اقلیمی برای مدیریت ریسک صنایع و گسترش ایستگاههای سنجش آنلاین کیفیت هوا از جمله راهکارهایی است که میتوانند روند رو به وخامت کیفیت هوا را مهار کند. در صورتی که دولتها، بخش خصوصی و شهروندان بهصورت همزمان و مبتنی بر داده اقدام کنند، میتوان آیندهای سالمتر، پایدارتر و مجهز به زیرساختهای هوشمند ساخت که در برابر فشارهای اقلیمی تابآوری بیشتری داشته باشد.
