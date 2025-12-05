هوای اصفهان آلوده است؛ وضعیت قرمز ۳ شهر مجاور

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح جمعه چهاردهم آذرماه با میانگین ۱۴۰ AQI در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد و سپاهانشهر با عدد ۱۵۹، بزرگراه خرازی و دانشگاه صنعتی ۱۵۳، بولوار کاوه ۱۵۲، کردآباد ۱۷۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۳۵، پارک زمزم ۱۴۸، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۸، رهنان ۱۴۴، زینبیه ۱۲۲، خیابانهای فرشادی فیض ۱۲۹ و ولدان ۱۳۳ و هزار جریب ۱۱۶ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد. همچنین ایستگاه میرزا طاهر ۸۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.
امروز نیز ایستگاه خمینی شهر، شاهینشهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
اداره کل هواشناسی اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که از روز شنبه تا سهشنبه (۱۵ تا ۱۸ آذرماه) به دلیل پایداری جو و رکود نسبی، غلظت آلایندهها روند افزایشی خواهد داشت.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، کاهش کیفیت هوا طی هفته آینده در مناطق مرکزی استان اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان و برخوار (دولت آباد) ادامه دارد.
هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلایندهها، کاهش کیفیت هوا هشدار داده و افزوده است که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروهها (وضعیت قرمز) افزایش خواهد یافت.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما