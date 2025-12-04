‌به گزارش خبرگزاری مهر، لحظاتی پس از انتشار خبر مربوط به درج نام گروه‌های حزب الله لبنان و انصارالله یمن در فهرست جریان‌های تروریستی عراق و بلوکه کردن اموال آنها در این کشور، این خبر توسط کمیته مسدود سازی دارایی‌های ترویست‌ها تکذیب شد.

کمیته مسدودسازی دارایی‌های تروریست‌ها در بانک مرکزی عراق در توضیح خود نسبت به انتشار این خبر در روزنامه عراقی نوشت که موافقت طرف عراقی صرفاً به گنجاندن نهادها و افراد مرتبط با داعش و القاعده در فهرست گروه‌های تروریستی محدود شده است و گنجاندن نام سایر نهادها به دلیل انتشار فهرست قبل از بازنگری بوده است و آنچه در روزنامه وقایع عراق منتشر شده است با حذف آن نهادها و احزاب از فهرست نهادهای مرتبط با سازمان‌های تروریستی داعش و القاعده اصلاح خواهد شد.

رسانه‌های خبری ساعتی پیش به نقل از روزنامه وقایع عراق به عنوان رسانه رسمی این کشور اعلام کردند که دولت عراق حزب الله لبنان و انصار الله یمن را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده و دارایی‌های این دو گروه در عراق را مسدود کرده است.

دستور سودانی برای اجرای تحقیقات فوری

محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق دستور داد تحقیقات فوری در خصوص اشتباه به وجود آمده در گزارش کمیته بلوکه کردن اموال تروریست‌ها آغاز شود.

دفتر سودانی اعلام کرد که آنچه در گزارش کمیته مذکور آمده انعکاس دهنده مواضع غیر واقعی است.

دفتر نخست وزیر عراق همچنین تاکید کرد که موافقت این کشور برای بلوکه کردن اموال تروریست‌ها بنا به درخواست مالزی و تنها در خصوص نهادها و افراد مرتبط با داعش و القاعده صورت گرفته است.