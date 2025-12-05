واکنش ریاست جمهوری عراق به گزارش جنجالی درباره انصارالله و حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، ریاست‌جمهوری عراق هرگونه اطلاع داشتن یا موافقت درباره تصمیم مربوط به تروریستی دانستن جنبش انصارالله و حزب‌الله لبنان و مسدودسازی دارایی‌ها و اموال متعلق به آنان را رد کرد.

این نهاد عراقی بیان کرد: اصلاً چنین تصمیم‌هایی به این نهاد ارسال نمی‌شود و تنها قانون‌هایی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته می‌شود و فرمان‌های جمهوری برای بررسی، تأیید و انتشار به ریاست‌جمهوری ارسال می‌گردد. تصمیم‌های هیئت وزیران، تصمیم‌های کمیته بلوکه کردن دارایی‌های تروریست‌ها، تصمیم‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی و همچنین دستورالعمل‌های صادره از هر نهاد دیگر به ریاست‌جمهوری ارسال نمی‌شود.

ریاست‌جمهوری عراق همچنین اعلام کرد که از تصمیم مربوط به تروریستی اعلام کردن انصارالله و حزب‌الله و مسدودسازی اموال آن‌ها هیچ‌گونه اطلاع یا آگاهی نداشته است و تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی از وجود چنین تصمیمی مطلع شده است.

پیش از این کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها در بانک مرکزی عراق با انتشار بیانیه‌ای خبر مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد.