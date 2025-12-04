عامل فروش مجازی کالاهای سلامت محور قاچاق دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: بررسی اولیه گزارشهای رسیده درباره فعالیت ابر دوا نشان داد این مجموعه در بسترهای مختلف فضای مجازی به تبلیغ، تجویز و فروش اقلام سلامت محور قاچاق اقدام میکرد. نتایج بررسیهای آزمایشگاهی نیز وجود آلودگی شدید به باکتری، کپک و مخمر را در نمونههای این محصولات تأیید کرده بود که مصرف آنها میتوانست سلامت مردم را تهدید کند.
وی افزود: عملیات میدانی با هماهنگی مرجع قضائی و با حضور نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تنظیم مقررات و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. در این عملیات، خرید صوری برای تکمیل مستندات انجام شد و محل عرضه این اقلام غیرمجاز تعطیل گردید.
مهرزادی تصریح کرد: در ادامه این اقدام مشترک بیش از ۴۰ هزار عدد کالای غیرمجاز جمع آوری شد. ارزش اقلام مکشوفه حدود ۹ میلیارد تومان برآورد شده و فرد متخلف نیز در محل دستگیر گردید.
وی همچنین افزود: اطلاعات مربوط به سایتها، کانالها، صفحات اجتماعی، شماره تماسها و شماره کارتهای مرتبط با این شبکه برای اقدام قضائی و مسدودسازی به دستگاههای ذی ربط ارسال شده است و روند رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد.
مهرزادی تاکید کرد: گزارشهای تکمیلی از سوی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد به صورت مستمر ارائه خواهد شد.
