افزایش ۱۰۰ درصدی تولید میگو در کنارک؛ پرورش ۱۲۶ میلیون قطعه لارو میگو

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد عشقی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنارک، در تشریح عملکرد بهداشتی و ظرفیتهای تولیدی مجتمع کشت و صنعت مکران شهرستان کنارک گفت: این مجموعه با اجرای دو دوره پرورش در سال و برخورداری از زیرساختهای استاندارد و مکانیزه، یکی از کانونهای مهم توسعه صنعت آبزیپروری در جنوب کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به ارتقای فنی مزارع افزود: این مجتمع با استفاده از سیستم خروجی مرکزی، هواده، نرسری استاندارد، غذاپاشهای اتوماتیک و سایر سامانههای مکانیزه و استاندارد، توانایی تولید در دو دوره پرورش (دو کراپ) را دارد و نقش قابلتوجهی در بهبود فرایند پرورش و افزایش ضریب امنیت زیستی داشته است.
افزایش ۱۰۰ درصدی تولید میگو
به گفته رئیس اداره دامپزشکی کنارک، مجتمع کشت و صنعت مکران در سال جاری ۱۲۶ میلیون قطعه لارو میگو را در سطح ۲۳ مزرعه فعال و در مجموع ۳۵۰ هکتار ذخیرهسازی و وارد چرخه پرورش کرده است.
وی افزود: تولید نهایی امسال به ۱۴۰۰ تن رسیده که نسبت به تولید ۷۵۰ تنی سال گذشته، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را
نشان میدهد.
چهارمین سال پیاپی «عاری از بیماریهای اخطارکردنی»
عشقی اظهار داشت: نکته مهم این است که این مجتمع برای چهارمین سال پیاپی بدون ثبت هیچگونه بیماری اخطارکردنی به فعالیت پرداخته و این موضوع، مزیت اصلی تولید در منطقه است.
به گفته وی، در سال جاری ۱۱۷ مورد پایش و مراقبت بیماریهای اخطارکردنی انجام شده و برای تشخیص عوامل بیماریزا تعداد ۸۰ ریکشن آزمایش PCR مربوط به بیماریهای لکه سفید (WSSV) و AHPND صورت گرفته که تمامی نتایج منفی گزارش شده است و این نتایج مهر تأییدی بر پاک بودن این مجتمع از بیماریهای اخطار کردنی برای سال چهارم پیاپی میباشد.
وی تأکید کرد: تداوم این نتایج، حاصل نظارت دقیق، اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی و همکاری بهرهبرداران است.
رئیس اداره دامپزشکی کنارک در پایان گفت: حفظ سلامت، امنیت زیستی و افزایش پایداری تولید، اولویت نخست دامپزشکی است. با بهرهگیری از فناوریهای نوین و استمرار همکاریهای میدانی، آینده صنعت پرورش میگو در منطقه بسیار روشن خواهد بود.
