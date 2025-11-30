  1. اقتصاد
مرز ریمدان تحت کد گمرکی منطقه آزاد چابهار اداره می‌شود

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد اعلام کرد: تمام رویه‌ها و اختیارات اجرایی مرتبط با تشریفات گمرکی در مرز ریمدان مشروط به تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت‌ها به منطقه آزاد چابهار تفویض می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: در چارچوب توافقات جدید بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تصمیمی مهم در حوزه مدیریت و سامان‌دهی مبادلات مرزی جنوب شرق کشور اتخاذ شد.

مطابق این توافق، تمام رویه‌ها و اختیارات اجرایی مرتبط با تشریفات گمرکی در مرز ریمدان مشروط به تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت‌ها به سازمان منطقه آزاد چابهار تفویض می‌شود.

بر اساس این تصمیم، از این پس کد گمرکی منطقه آزاد چابهار در مرز ریمدان به عنوان مرجع عملیات گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اقدامی که به یکپارچه‌سازی فرآیندها، کاهش زمان انجام تشریفات، ارتقای شفافیت و افزایش کارآمدی عملیاتی در این مرز کمک خواهد کرد.

به موجب توافق صورت‌گرفته، سازمان منطقه آزاد چابهار موظف است تمامی زیرساخت‌های عملیاتی و پشتیبانی موردنیاز در مرز ریمدان را تأمین، تکمیل و تجهیز کند.

این الزامات شامل توسعه فضاهای عملیاتی، ایجاد مسیرهای دسترسی، تجهیز سامانه‌های نظارتی و بازرسی، ایجاد ظرفیت‌های لجستیکی و فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز برای استقرار کامل گمرک است.

