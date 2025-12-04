به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با حضور در بهشت زهرا (س)، به مقام شامخ شهدا از جمله شهدای مدافع سلامت، جنگ ۱۲ روزه و همچنین تعدادی از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان مدرسه مفید که در عملیات کربلای پنج به شهادت رسیده‌اند، ادای احترام کرد.

وزیر بهداشت همچنین بر سر مزار سردار امیرعلی حاجی زاده از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حاضر شد و با قرائت فاتحه به مقام این شهید ادای احترام کرد.

ظفرقندی همچنین بر سر مزار شهید دکتر مرتضی رضیعی، پزشک متخصص، جانباز سرافراز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در عملیات کربلای ۵ به مقام جانبازی رسیده بود و در ایام فاطمیه سال‌جاری به شهادت رسید، حاضر شد و ضمن قرائت فاتحه، به مقام این شهید نیز ادای احترام و با خانواده وی گفتگو کرد.

وزیر بهداشت گفت: ایام پیش‌ِ رو مصادف است با هفته بسیج و نیز گرامیداشت حضرت ام‌البنین، مادر و ام‌الشهدا. امروز برای تجدید عهد، دیدار و ادای احترام به دوستان، شاگردان و عزیزانی آمده‌ام که دلتنگشان بودیم.

وزیر بهداشت، در حاشیه این مراسم، در جمع خبرنگاران افزود: ما امروز بر مزار این عزیزان آمدیم تا بار دیگر بر عهد و مسیر آنان تأکید کنیم و تلاش کنیم این راه را با قدرت ادامه دهیم. این شهدا، الگویی برای نوع خدمت‌رسانی جامعه پزشکی به مردم و کشور ایران هستند.

ظفرقندی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای حمایت از کادر درمان، تأکید کرد: توجه و تعهد به حل مشکلات کادر درمان یکی از پایه‌های اساسی و اولویت‌های قطعی وزارت بهداشت در این دوره است. از روز نخست مسئولیت اعلام کردیم که باید شرایط کاری تمام نیروهای انسانی از بهورز و پرستار تا پزشک به گونه‌ای باشد که تاب‌آوری، انگیزه و امکان ارائه خدمت مطلوب برای آنان فراهم شود.

وی افزود: تا کنون گام‌های مؤثر و مثبتی برای ارتقای وضعیت این گروه‌ها برداشته شده و امیدواریم با ادامه مسیر، بتوانیم شرایط بهتری برای تداوم خدمت‌رسانی کادر درمان فراهم کنیم.

ظفرقندی با اشاره به رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدای حوزه سلامت، گفت: شهدایی که در حوزه سلامت، چه در ایام کرونا و چه در جنگ ۱۲ روزه اخیر به شهادت رسیدند، نمونه‌ای روشن از خدمات و ایثارگری کادر درمان از پزشکان و پرستاران و سایر گروه‌ها هستند. شهادت جمعی از اعضای کادر درمان نشان می‌دهد که جامعه پزشکی در این جنگ و در بحران‌های گذشته، همچون دوران کرونا، نقش‌آفرینی جدی داشته و از جان خود برای خدمت به مردم مایه گذاشته است.