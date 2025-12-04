به گزارش خبرگزاری مهر، ریحانه سلامی، رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، در این آئین که با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدای جبهه مقاومت در لبنان و شهدای استان‌های اصفهان، البرز، تهران، سمنان، لرستان، مرکزی و قم در شبستان امام خمینی امروز ۱۳ آذرماه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، انقلاب اسلامی را انقلابی فاطمی دانست و گفت: شهدا در دوران دفاع مقدس با تاسی به بانوی دو عالم به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند.

وی انقلاب، استقلال، کرامت، عزت و آزادی را ریشه در فاطمی بودن ملت دانست و گفت: انقلاب را باید در زادگاهش قم جست‌وجو کرد، زمانیکه بزرگ مردی از حوزه علمیه قم به پاخواست و خواب سلطه گران را برهم زد.

رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با اشاره به اینکه اگر دیروز قم عامل قیام انقلاب و زمینه ساز سقوط پهلوی شد امروز هم باید عامل دوام و قوام این حرکت عظیم و بستر شکوفایی و تداوم انقلاب باشد افزود: شور انقلابی دیروز با شعور انقلابی امروز، آینده روشن نظام مقدس ایران اسلامی را تضمین می‌کند.

وی گفت: امروز شاهد حضور پر معنای زنان در انقلاب اسلامی ایران هستیم، بانوانی که در پدیداری، استمرار، بالندگی و تضمین بقای انقلاب نقش پررنگی داشته و دارند.

سلامی با تاکید بر زیست عفیفانه زن ایرانی افزود: انقلاب اسلامی همانگونه که زن را از کنج تحجر خارج کرد و از اسارت کالایی شدن نجات داد بهترین بستر را برای رشد و بالندگی اش فراهم ساخت.

وی با بیان اینکه هفته بزرگداشت مقام زن امروز در حرم مطهر کریمه اهل بیت آغاز شد، شعار این هفته را «بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت» دانست و افزود: زن در نگاه اسلام دارای نقش تمدنی و هویت محوری است.