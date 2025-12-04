به گزارش خبرگزاری مهر، نجم‌الدین فریدونی، رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم در این خصوص اظهار کرد: آتش‌سوزی در انبار کالاهای وارداتی در محله چابهار قشم مهار شد.

وی گفت: ساعت ۱۲:۲۵ ظهر امروز حادثه آتش‌سوزی در انبار کالاهای وارداتی کنار مجموعه ورزشی خلیج‌فارس به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و به‌سرعت نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی مرکزی و بندر بهمن به محل حادثه اعزام شدند.

فریدونی افزود: نیروهای آتش‌نشانی پس از اعزام به محل حادثه متوجه شدند که آتش در یک انبار ۱۰۰ متری که شامل کالاهای متنوعی نظیر کولرهای گازی، لوازم خانگی، وسایل بازی کودکان، لاستیک خودرو و سایر اقلام وارداتی بوده، در حال گسترش است. آتش‌سوزی پس از حدود ۱۵ دقیقه مهار شد و خوشبختانه تلفات جانی نداشت.

وی ادامه داد: با توجه به شدت آتش و خطر سرایت آن به سایر قسمت‌های انبار، آتش‌نشانان با محاصره آتش از چندین جهت، موفق به مهار آن شدند. علت این حادثه، طبق گزارش‌ها، جوشکاری غیراصولی سقف انبار و عدم رعایت نکات ایمنی عنوان شده است که باعث سرایت آتش به مواد قابل اشتعال در انبار شده است.

فریدونی همچنین اشاره کرد که خسارت مالی ناشی از این آتش‌سوزی به‌طور تقریبی بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.