انجام ۱۵۶ عملیات آتش نشانی مرتبط با بارندگی و سیلاب در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، نجمالدین فریدونی گفت: همزمان با صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی برای چهار استان جنوبی کشور از جمله استان هرمزگان و ورود سه سامانه بارشی به این استان و جزیره قشم، تمهیدات لازم اندیشیده شد.
وی ادامه داد: در این مدت ۴۴ نفر از نیروی آتش نشانان قشم به حالت آماده باش درآمدند و با حداکثر توان عملیاتی، در کوتاهترین زمان ممکن در محل حوادث حضور یافتهاند.
رئیس اداره ایمنی و آتشنشانی قشم توضیح داد: ۷۹ مورد از این عملیات مربوط به رفع آبگرفتگی داخل منازل و مجتمعهای مسکونی به دلیل پس زدگی فاضلاب شهری، مسدود شدن ناودانی بر روی پشت بامها و تراس منازل و پر شدن چاههای داخل منازل و جمعآوری درختان شکسته شده بر اثر طوفان و تند باد با انجام برش کاری بود.
فریدونی اضافه کرد: ۲۹ مورد از این حوادث نیز مربوط به حریق و آتشسوزی منازل مسکونی، خودرو و ترانس برق بوده است.
وی گفت: در این مدت همچنین ۲۴ مورد عملیات نجات افراد و خودروها از سیلاب، ۲۴ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور و اماکن و تعدادی نیز ایمنسازی و بازدید از چاهها و اسکلت ساختمانها و دیوارهای خطرناک در داخل منازل قشموندان انجام و توصیههای لازم به مالکان ارائه شد.
رئیس اداره ایمنی و آتشنشانی قشم اعلام کرد: خوشبختانه هیچیک از این حوادث، تلفات جانی نداشت و همچنان آتشنشانان در تمامی ایستگاههای عملیاتی سطح شهر قشم در آمادهباش کامل برای امدادرسانی به قشموندان هستند.
وی ضمن قدردانی از همکاری قشموندان و دستگاههای اجرایی، از مردم این جزیره خواست با رعایت اصول ایمنی، بهویژه در شرایط ناپایدار جوی و وضعیت قرمز، از بروز حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را به سامانههای امدادی اطلاع دهند.
فریدونی خاطرنشان کرد: اداره ایمنی و آتشنشانی با تمامی ظرفیت انسانی و تجهیزاتی، در راستای حفظ جان و مال شهروندان و تأمین ایمنی عمومی، بهصورت مستمر در حال خدمترسانی است.
