به گزارش خبرگزاری مهر، در طبقه دوم بازار اطلس درگهان که از ظهر امروز آغاز شده بود، بلافاصله با حضور نیروهای آتشنشانی قشم و حمایت نیروهای آتشنشانی بندرعباس و صنایع غرب استان، تحت کنترل قرار گرفت.
نجمالدین فریدونی، رئیس آتشنشانی منطقه آزاد قشم اعلام کرد که تا این لحظه بیش از ۸۰ درصد آتش مهار شده و تیمهای آتشنشانی در مرحله لکهگیری هستند.
فریدونی در این خصوص افزود: عملیات اطفای حریق به دلیل شرایط خاص بازار اطلس که دارای کالاهای سریعالاشتعال از قبیل پوشاک، کفش و چمدان است، به صورت تکبهتک انجام میشود. همچنین مصالح چوبی موجود در بخش عقب مغازهها باعث سرعت بیشتر سرایت آتش شده است.
حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان گفت: در این عملیات، در مجموع ۸ دستگاه خودرو آتشنشانی و حدود ۵۰ آتشنشان از دو استان قشم و بندرعباس در محل حادثه حاضر شدند. حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان اعلام کرد که خوشبختانه تاکنون هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده و کارشناسان در حال بررسی علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارات هستند.
با وجود حجم بالای کالا و شرایط ویژه این مجتمع تجاری، نیروهای آتشنشانی با تلاش شبانهروزی موفق شدند آتش را مهار کنند و تلاشها برای جلوگیری از گسترش بیشتر ادامه دارد. کارشناسان پس از پایان عملیات، علت دقیق حادثه و میزان خسارات را اعلام خواهند کرد.
