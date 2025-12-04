بابایی: ۷۰۰ هزار معلول در کشور بیکار هستند؛ ۶۴۰۰ مسکن نیمه کاره

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت در ساری، اجرای کامل و مداوم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را از مهم‌ترین مطالبه این قشر عنوان کرد.

وی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اجتماعی با معاون اول رئیس‌جمهور، گفت مهم‌ترین چالش‌های افراد دارای معلولیت از جمله کمبود واحدهای مسکونی ویژه خانواده‌های دارای دو معلول و عدم رعایت سهمیه قانونی سه درصدی اشتغال، در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بیش ازشش هزار و ۴۵۰ واحد مسکن ویژه خانوارهای دارای معلولیت در کشور همچنان تکمیل نشده، افزود: این تأخیرها موجب فشار مضاعف بر خانواده‌ها شده است و باید با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از صدور مجوز جذب چهار هزار فرد دارای معلولیت از طریق آزمون ویژه در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: مرحله دوم این روند استخدامی نیز طراحی شده و مازندران از این سهمیه برخوردار خواهد شد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ هزار فرد بیکار دارای معلولیت در کشور، تأکید کرد: توسعه فرصت‌های شغلی و تقویت نگاه توانمندساز باید محور برنامه‌ریزی‌ها باشد.

آزمون وسع چالش است

بابایی کارنامی یکی از چالش‌های جدی جامعه هدف را آزمون وسع دانست و گفت: این سازوکار در بسیاری از موارد موجب حذف افراد از دریافت مستمری شده است.

به گفته وی، اصلاح این آزمون در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و پیگیری‌ها با جدیت ادامه دارد. او همچنین از اختصاص کالابرگ الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت در سال جاری خبر داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با قدردانی از استاندار مازندران به دلیل پیگیری اجرای قانون حمایت از معلولان، مناسب‌سازی شهری را از الزامات اصلی صیانت از حقوق این قشر دانست و بر ضرورت نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

بابایی کارنامی در پایان توجه به حقوق افراد دارای معلولیت را امری فراتر از مناسبت‌های تقویمی خواند و گفت: این مسئله باید در همه روزهای سال مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت خیرین در مازندران افزود با مشارکت مردمی می‌توان بخش مهمی از اهداف حمایتی در حوزه توانمندسازی و اشتغال را محقق کرد.