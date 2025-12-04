تولیت شاهچراغ: ترویج حجاب و عفاف رسالتی جهادگونه در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در اجلاسیه آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با بیان اینکه نیازهای فرهنگی جامعه در سطح یکسان قرار ندارند و خلأهای فرهنگی فراوانی وجود دارد، گفت: در کار فرهنگی اوجب و واجب، مستحب و مباح داریم و برخی واجبات، چنان اهمیت دارند که عدم رعایت آنها دهها واجب دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ابراز کرد: عفاف و حجاب از جمله این واجبات هستند که پایه و اساس بسیاری از احکام و ارزشها در جامعه اسلامی به آن وابسته است.
وی افزود: کار در عرصه حجاب و عفاف، کاری جهادگونه است و خواهران و برادرانی که در این حوزه فعالیت میکنند، حق واجب الهی را ادا میکنند.
ویعنوان کرد: حجاب همچون سدی است که اگر شکسته شود، بنیان بسیاری از ارزشها و واجبات دیگر نیز تحت شعاع قرار میگیرد و دشمن هزینههای زیادی برای تخریب این سد میکند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ ادامه داد: البته عفاف و حجاب ریشه در ایمان و فطرت انسان دارد و به راحتی از بین نمیرود، به ویژه در جامعهای که مجالس و روضههای خانگی و اعتقادات مذهبی با زندگی مردم عجین شده است.
وی با تأکید بر لزوم کار تشکیلاتی و سازمانیافته در موضوعات فرهنگی اظهار داشت: فضای فرهنگی جامعه اگر در اختیار نیروهای ارزشی و فعال در حوزه ترویج عفاف و حجاب باشد، دشمن به طور یقین شکست خواهد خورد.
حجتالاسلام کلانتری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مفهوم «آتش به اختیار» در عرصههای فرهنگی گفت: مجموعههای مردمی و جوانان با فکر، ابتکار و همت میتوانند به طور خودجوش منافذ فرهنگی را مسدود و در پیشبرد کارهای فرهنگی اقدام کنند و این همان تجربهای است که در دوران دفاع مقدس و پس از آن شاهد بودیم.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم نیز حرکت خود را در راستای توصیههای مقام معظم رهبری آغاز کرده و مسئولان استانی نیز با جدیت در جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت میکنند.
وی افزود: در طرح جامع حرم مطهر، به مقوله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب توجه ویژهای خواهد شد و این بارگاه نورانی آماده همکاری و همافزایی با مساجد، کانونهای فرهنگی و نهادهای فعال در این حوزه است تا پرتوافشانی قوی در ترویج این فرهنگ داشته باشد.
تولیت آستان شاهچراغ تأکید کرد: حرکت در مسیر ترویج عفاف و حجاب، تنها یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه رسالتی جهادگونه است که نیازمند همکاری همه نهادها و فعالان فرهنگی است تا پایههای اخلاقی و اعتقادی جامعه استحکام یابد.
