پزشکیان: حل مسائل کشور نیازمند زمان، کار کارشناسی و وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه در جمع برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرایند اصلاحات و مسائل جاری کشور تأکید کرد که تغییرات اساسی نیازمند زمان، برنامه‌ریزی علمی و مشارکت نخبگان است و عجله در حل مشکلات پیچیده مشکل آفرین است.

وی همچنین بر عزم دولت برای حل مسائل مبتنی بر علم و منطق تاکید کرد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده، گفت: اگر قانون و منطق اصلاحات را بپذیریم، هر تغییر و اصلاحی نیازمند زمان است زیرا هیچ اصلاحی دفعتاً و یک‌شبه محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود افزود: باید مشخص کنیم چه چیزی را می‌خواهیم اصلاح کنیم و مدت زمان اجرا را در نظر بگیریم که آیا در عرض یک سال می‌توان تمام گره‌ها را حل کرد؟ من چنین معجزه‌ای را سراغ ندارم.

۹۰ هزار نیروی کارمند رد شده در گزینش برگردانده شدند

پزشکیان با بیان نمونه‌هایی از اقدامات انجام‌شده گفت: در شرایط کنونی، توانستیم حدود ۹۰ هزار نیروی کارمند که در گزینش رد شده بودند را بازگردانیم زیرا این یک تغییر مهم بود، اما طبیعی است که مسائل زیادی باقی مانده است.

وی در ادامه به موضوع بحران آب اشاره کرد و توضیح داد: هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره مسائل مرتبط با سد سازی در دامنه کوه دنا نگرفته‌ایم و الان یک تیم ویژه متشکل از اساتید و کارشناسان مستقل از دانشگاه‌های معتبر سراسر کشور تشکیل داده‌ایم تا راهکارهای علمی و چندبعدی ارائه دهندو هر نتیجه‌ای که این کارشناسان به آن برسند، مبنای عمل ما خواهد بود.

رئیس جمهور با انتقاد از فضاسازی‌های غیرواقعی گفت: متأسفانه برخی با انتشار اخبار نادرست، فضاسازی می‌کنند. حتی صداوسیما گاهی مطالبی را منتشر می‌کند که با روح تصمیمات ما همخوانی ندارد.

وی با اشاره به ضرورت کوچک‌سازی دولت افزود: دولت کسری بودجه دارد و کسری بودجه به چاپ پول و تورم منجر می‌شود اما من نمی‌خواهم جیب مردم را خالی کنم زیرا ما به دنبال دولت کوچک‌تر و کارآمدتر هستیم.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: من نیامده‌ام که پست و مقام داشته باشم یا قوم و خویشم را بیاورم، آمده‌ام تا صادقانه خدمت کنم زیرا ما باید با همدلی و کار کارشناسی مشکلات را حل کنیم.

وی با تأکید بر نقش نخبگان و دانشگاهیان گفت: ما از دانش‌بنیان‌ها، تولیدکنندگان و دانشگاهیان حمایت می‌کنیم و هر تصمیمی بگیریم، اگر کارشناسان بگویند درست نیست، از آن بازمی‌گردیم.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: مطمئن باشید که با وحدت و انسجام و برای خدمت به مردم تلاش می‌کنیم، ما با مردم هستیم تا در سربلندی و پیشرفت کشورمان سهیم باشیم.