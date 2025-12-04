به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و حوزههای علمیه کشور بعدازطهر پنجشنبه با حضور آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور و سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای مشترک در زمینه مشاوره، مسائل فقهی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی میان دو نهاد منعقد شد.
آیتالله اعرافی در حاشیه این مراسم با بیان اینکه معاونتهای حوزههای علمیه ظرفیتهای گستردهای برای همکاری با سازمان بهزیستی دارند، گفت: امضای این تفاهمنامه تنها گام نخست است و تدوین برنامههای عملیاتی مشترک و اجرایی شدن آنها باید در اولویت قرار گیرد تا همکاریها اثرگذاری ملموس داشته باشد.
وی افزود: حوزههای علمیه میتوانند با ارائه مشاورههای تخصصی، راهنماییهای فقهی و برنامههای آموزشی در حوزه خانواده و مسائل اجتماعی، نقش مؤثری در تقویت فعالیتهای بهزیستی ایفا کنند.
سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز همکاری و تعامل با حوزههای علمیه را از اهمیت بالایی برخوردار دانست و گفت: ما با آغوش باز پذیرای طرحها و برنامههای حوزههای علمیه در زمینههای مشاوره و مسائل فقهی هستیم و امیدواریم این همکاری موجب ارتقای کیفیت خدمات به اقشار نیازمند و جامعه هدف بهزیستی شود.
وی افزود: این تفاهمنامه زمینهساز ایجاد مسیرهای مشترک برای اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود و میتواند به تقویت بنیانهای خانواده و ارتقای سلامت روان جامعه کمک کند.
این تفاهمنامه شامل بندهایی برای برگزاری دورههای آموزشی، نشستهای تخصصی، مشاورههای گروهی و فردی و نیز همکاری در تدوین برنامههای پژوهشی مشترک است تا دو نهاد بتوانند ظرفیتهای علمی و اجرایی خود را در جهت اهداف اجتماعی و فرهنگی همسو کنند.
این تفاهمنامه، گامی مهم در مسیر تعامل مستمر و همافزایی میان حوزههای علمیه و سازمان بهزیستی کشور به شمار میآید و انتظار میرود زمینهساز ارائه خدمات تخصصی و مشاورهای با کیفیت به اقشار مختلف جامعه شود.
