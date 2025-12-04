  1. استانها
رئیس سازمان بهزیستی: ۹ هزار مشاور در سه هزار مرکز مشاوره فعال هستند

قم- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هم‌اکنون ۹ هزار مشاور در سه هزار مرکز مشاوره زیر نظر بهزیستی در سراسر کشور خدمات ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی روز پنجشنبه در نشست مشترک با آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، و مدیران مراکز مشاوره اسلامی سراسر کشور که در مدرسه معصومیه قم برگزار شد، اظهار کرد: سلامت اجتماعی مهم‌ترین مأموریت سازمان بهزیستی است و سلامت روان در این مجموعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی سازمان بهزیستی را «مولود انقلاب اسلامی» دانست و افزود: خدمات گسترده این سازمان به اقشار مختلف از برکات انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود.

حسینی با اشاره به طرح دیدگاه‌های ایران در سازمان ملل متحد گفت: کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از افراد دارای معلولیت در کشور ما به قانون تبدیل شده و برنامه‌های ملی غربالگری شنوایی و بینایی کودکان نیز به‌صورت مستمر اجرا می‌شود که نقش مؤثری در پیشگیری از ناشنوایی و نابینایی در بزرگسالی داشته است.

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه «سهم سلامت روان و سلامت اجتماعی در جامعه ۸۰ درصد است»، تصریح کرد: جامعه امروز با تحولات عمیق و پرشتاب مواجه است و همین امر ضرورت توجه به سلامت روان را دوچندان می‌کند. وی افزود: برخی هیجانات غم و شادی در جامعه به‌صورت معکوس تجربه می‌شود که باید با برنامه‌های علمی و فرهنگی اصلاح شود.

حسینی ضمن قدردانی از فعالیت مراکز مشاوره سماح، ورود آن‌ها به حوزه‌های جدید تخصصی را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: تربیت نیرو در حوزه‌هایی مانند روانشناسی سالمندی، اوتیسم، شنوایی و بینایی ضروری است و سازمان بهزیستی برای همکاری در این زمینه آمادگی کامل دارد.

وی تدوین «فقه اوتیسم» و «فقه معلولان» را از نیازهای مهم دانست و خاطرنشان کرد: سامانه ۱۴۸۰ به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد.

در این نشست، مسؤول مراکز مشاوره سماح حوزه‌های علمیه، نیز با اشاره به فعالیت ۳۱ مرکز مشاوره اسلامی در کشور گفت: به‌زودی ۱۵ مرکز جدید نیز افتتاح می‌شود.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر شورورزی افزود: در مراکز موجود، ۲۳۰ مشاور مرد و ۱۵۰ مشاور زن فعالیت دارند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۳ هزار جلسه مشاوره برگزار شده است که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به این مراکز است.

شورورزی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره حضوری و تلفنی توسط ۱۱۳ مشاور در جریان «جنگ ۱۲ روزه» اظهار کرد: اجرای برنامه‌هایی همچون حدیث‌خوانی، دروس تخصصی قرآن و روانشناسی، دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی از برنامه‌های محوری مراکز سماح است. وی افزود: تاکنون ۱۰ عنوان کتاب پژوهشی در این مراکز منتشر شده است.

افتتاح مرکز توانبخشی سرای ایثار از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به استان قم است.

