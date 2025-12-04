رئیس سازمان بهزیستی: ۹ هزار مشاور در سه هزار مرکز مشاوره فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی روز پنجشنبه در نشست مشترک با آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، و مدیران مراکز مشاوره اسلامی سراسر کشور که در مدرسه معصومیه قم برگزار شد، اظهار کرد: سلامت اجتماعی مهم‌ترین مأموریت سازمان بهزیستی است و سلامت روان در این مجموعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی سازمان بهزیستی را «مولود انقلاب اسلامی» دانست و افزود: خدمات گسترده این سازمان به اقشار مختلف از برکات انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود.

حسینی با اشاره به طرح دیدگاه‌های ایران در سازمان ملل متحد گفت: کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از افراد دارای معلولیت در کشور ما به قانون تبدیل شده و برنامه‌های ملی غربالگری شنوایی و بینایی کودکان نیز به‌صورت مستمر اجرا می‌شود که نقش مؤثری در پیشگیری از ناشنوایی و نابینایی در بزرگسالی داشته است.

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه «سهم سلامت روان و سلامت اجتماعی در جامعه ۸۰ درصد است»، تصریح کرد: جامعه امروز با تحولات عمیق و پرشتاب مواجه است و همین امر ضرورت توجه به سلامت روان را دوچندان می‌کند. وی افزود: برخی هیجانات غم و شادی در جامعه به‌صورت معکوس تجربه می‌شود که باید با برنامه‌های علمی و فرهنگی اصلاح شود.

حسینی ضمن قدردانی از فعالیت مراکز مشاوره سماح، ورود آن‌ها به حوزه‌های جدید تخصصی را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: تربیت نیرو در حوزه‌هایی مانند روانشناسی سالمندی، اوتیسم، شنوایی و بینایی ضروری است و سازمان بهزیستی برای همکاری در این زمینه آمادگی کامل دارد.

وی تدوین «فقه اوتیسم» و «فقه معلولان» را از نیازهای مهم دانست و خاطرنشان کرد: سامانه ۱۴۸۰ به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد.

در این نشست، مسؤول مراکز مشاوره سماح حوزه‌های علمیه، نیز با اشاره به فعالیت ۳۱ مرکز مشاوره اسلامی در کشور گفت: به‌زودی ۱۵ مرکز جدید نیز افتتاح می‌شود.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر شورورزی افزود: در مراکز موجود، ۲۳۰ مشاور مرد و ۱۵۰ مشاور زن فعالیت دارند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۳ هزار جلسه مشاوره برگزار شده است که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به این مراکز است.

شورورزی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره حضوری و تلفنی توسط ۱۱۳ مشاور در جریان «جنگ ۱۲ روزه» اظهار کرد: اجرای برنامه‌هایی همچون حدیث‌خوانی، دروس تخصصی قرآن و روانشناسی، دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی از برنامه‌های محوری مراکز سماح است. وی افزود: تاکنون ۱۰ عنوان کتاب پژوهشی در این مراکز منتشر شده است.

افتتاح مرکز توانبخشی سرای ایثار از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به استان قم است.