  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

صادق: ماموریت ها در بخش مسکن و راه با کیفیت و سرعت پیش می رود

صادق: ماموریت ها در بخش مسکن و راه با کیفیت و سرعت پیش می رود

زنجان – وزیر راه و شهرسازی گفت: ماموریت ها در بخش مسکن و راه با کیفیت و سرعت بیشتر به پیش می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق شامگاه پنج شنبه در حاشیه سفر به استان زنجان در جمع خبرنگاران، از افتتاح بیش از ۴۵۰۰ واحد مسکونی، آغاز کلنگ‌زنی خدمات پشتیبان سکونتی و پایان عملیات ریل‌گذاری استان خبر داد و گفت: مأموریت‌ها در بخش مسکن و راه با کیفیت و سرعت بیشتر به پیش می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان گفت: سه هزار واحد شهری و مابقی روستایی تحویل مردم شد و پروژه‌های آموزشی، ورزشی، درمانی و تجاری برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان آغاز شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از بازدید میدانی پروژه‌های راهسازی و آغاز عملیات اجرایی و بهسازی دو محور اصلی خبر داد و تأکید کرد که ریل‌گذاری استان تا پایان سال با تجهیز ناوگان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

صادقی افزود: در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، دغدغه‌های حوزه‌های انتخابیه شامل مسکن ایثارگران، جوانی جمعیت، راه و ریل مطرح و در مصوبات سفر گنجانده شد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این سفر زمینه‌ساز اقدامات عملی و توسعه‌ای در استان زنجان است و تلاش می‌کنیم مأموریت‌ها با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود و رضایت مردم تأمین گردد.

کد خبر 6678119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها