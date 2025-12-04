صادق: ماموریت ها در بخش مسکن و راه با کیفیت و سرعت پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق شامگاه پنج شنبه در حاشیه سفر به استان زنجان در جمع خبرنگاران، از افتتاح بیش از ۴۵۰۰ واحد مسکونی، آغاز کلنگ‌زنی خدمات پشتیبان سکونتی و پایان عملیات ریل‌گذاری استان خبر داد و گفت: مأموریت‌ها در بخش مسکن و راه با کیفیت و سرعت بیشتر به پیش می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان گفت: سه هزار واحد شهری و مابقی روستایی تحویل مردم شد و پروژه‌های آموزشی، ورزشی، درمانی و تجاری برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان آغاز شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از بازدید میدانی پروژه‌های راهسازی و آغاز عملیات اجرایی و بهسازی دو محور اصلی خبر داد و تأکید کرد که ریل‌گذاری استان تا پایان سال با تجهیز ناوگان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

صادقی افزود: در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، دغدغه‌های حوزه‌های انتخابیه شامل مسکن ایثارگران، جوانی جمعیت، راه و ریل مطرح و در مصوبات سفر گنجانده شد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این سفر زمینه‌ساز اقدامات عملی و توسعه‌ای در استان زنجان است و تلاش می‌کنیم مأموریت‌ها با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود و رضایت مردم تأمین گردد.