به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی و بررسی طرح‌های راهسازی استان، اظهار کرد: آذربایجان غربی با موقعیت راهبردی خود، به کانون اتصال مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده و اجرای پروژه‌های راهسازی در آن، افق‌های تازه‌ای برای توسعه اقتصادی و ارتباطی کشور می‌گشاید.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در شرایطی قرار دارد که کریدورهای ریلی، آزادراهی و بزرگراهی از آن عبور می‌کند، ادامه داد: آذربایجان‌غربی شرایط ویژه‌ای دارد و توسعه راه‌های ارتباطی و اتصال آنتنی‌ها در این استان با جدیت دنبال می‌شود.

بازوند با اشاره به احداث بزرگراه و آزادراه در سطح کشور افزود: امسال ۷۵۰ کیلومتر بزرگراه در کشور به بهره‌برداری می‌رسد و در بهش آزادراهی نیز سعی داریم ۱۹۰ کیلومتر آزادراه را به اتمام برسانیم.

وی تاکید کرد: بهره‌برداری از این میزان آزادراه و بزرگراه نسبت به سال‌های گذشته بی سابقه است و این امر نشان از عزم دولت و وزارت راه و شهرسازی در توسعه راه‌های ارتباطی است.