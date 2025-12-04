تراکتوری ها هر چه زدند به در بسته خورد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و استقلال خوزستان از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال عصر پنجشنبه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار شد.

در نیمه نخست این بازی شاگردان اسکوچیچ چندین موقعیت گل بدست آوردند که نتوانستند بهره‌ای از این فرصت‌ها داشته باشند در آن سوی میدان تیم استقلال خوزستان نیز حملاتی روی دروازه تراکتور ایجاد کردند که نهایتاً این نیمه با نتیجه بدون گل خاتمه یافت.

نیمه دوم بازی تراکتور بازی مالکانه‌ای در دست داشت و چندین موقعیت بوجود آوردند که نهایتاً این بازی با تساوی بدون گل پایان یافت.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامرُبکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، دوماگوی دروژدک و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب استقلال خوزستان:

محمدجواد کیا، آرام عباسی، مهدی شریفی، عارف رستمی، حمید بوحمدان، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی‌وند، قاسم لطیفی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده و محمدمهدی احمدی

قضاوت این بازی را احمد محمدی، سید یعقوب حجتی، علیرضا طاهرخانی، سعاد وفاپیشه و اکبر بخشی زاده به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی محمد نادری از تیم تراکتور کارت زرد دریافت کرد.

گفتنی است، با تساوی این بازی تراکتور ۱۷ امتیازی شده و در رده پنجم جدول جای گرفت و تیم استقلال خوزستان با کسب ۱۳ امتیاز به رده دوازدهم صعود کرد.