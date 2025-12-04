  1. سیاست
محکومیت بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه سران شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تأسف از اصرار شورای همکاری خلیج فارس در تکرار ادعای بی‌اساس و نادرست امارات عربی متحده در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی چهل و ششمین نشست سران آن شورا راجع به این جزایر ایرانی را محکوم و تاکید کرد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران است و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها از اساس بی‌مبنا و بی‌اعتبار بوده و آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری نیز مغایر است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری حاکمیت مؤثر، مستمر و بلامنازع ایران بر این سه جزیره در طی قرون متمادی تصریح کرد تکرار یک ادعای بی‌اساس نسبت به بخشی از سرزمین یک کشور تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی و تاریخی نمی‌دهد و از حیث حقوقی نیز هیچ حقی برای ادعاکننده ایجاد نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در حسن همجواری و همکاری با کشورهای همسایه جهت تقویت مناسبات و صیانت از امنیت و ثبات منطقه، امارات عربی متحده و شورای همکاری خلیج فارس را به پرهیز از اتخاذ مواضع تحریک‌آمیز و مغایر با حسن همجواری در مورد ایران فرا خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر پیگیری حقوق جمهوری اسلامی ایران در میدان نفتی آرش، ادعاهای یکجانبه در مورد این میدان را بی‌اعتبار دانسته و تصریح کرد که صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یک‌جانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نمی‌کند و رسیدن به توافق منصفانه و پایدار در خصوص این میدان مستلزم گفتگوی دوجانبه، تلاش مشترک و ایجاد فضایی مثبت و سازنده برای تأمین منافع متقابل می‌باشد.
    • سرباز ایران اسلامی IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام. به این شیخ نادان امارات شیخ ضایع انگلیسی بگویید خفه شو. تمام سرزمین های حاشیه جنوبی خلیج فارس جزو ایران است حتی کل امارات متحده عربی و غیرو. بحرین که خودش یک استان ایران بوده وهست.
    • آبرام GB ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      روابط سیاسی و تعامل با همسایه های اطراف خلیج فارس حتما حفاظت می شود و البته باید توجیه بیشتر و روشن در مورد تنگه هرمز به دوستان نزدیک داده شود که این اجازه ایران است که از امنیت این گذرگاه مراقبت می شود.
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه اروپا، آمریکا، هر سه از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند

