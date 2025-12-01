به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفتگو با «رادیو گفت‌وگو» با تبریک هفتم آذر، سالروز عملیات بزرگ مروارید، و نهم آذر، روز ملی جزایر سه‌گانه، به تشریح دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش در پاسداشت خون شهدا و تحقق سیاست‌های کلان دفاعی پرداخت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به دو مأموریت اصلی این نیرو، گفت: اجرایی‌کردن سیاست‌های نه‌گانه ابلاغی فرماندهی کل قوا در حوزه توسعه دریا محور و حضور پایدار در عمق اقیانوس‌ها از اولویت‌های ماست. برای این منظور، پایگاه شناور «کُردستان» طراحی و الحاق شد و ناوشکن «سهند» نیز پس از بازسازی، با توانمندی‌های بسیار بالا به ناوگان بازگشت.

امیر دریادار ایرانی با تأکید بر تجربیات عملیات ناوگروه ۸۶ در سال ۱۴۰۲ و ضرورت پشتیبانی از دریانوردان، جزئیات عملکرد پایگاه شناور «کُردستان» را تشریح کرد: «این شناور می‌تواند بیش از یک تا دو سال در عمق دریا مستقر باشد و نیازمندی‌های آبی، سوختی، غذایی و درمانی را تأمین کند. «کُردستان» مجهز به بیمارستان، تجهیزات پروازی، سیستم‌های دفاعی و امکانات رفاهی برای اقامت طولانی‌مدت نیروهاست و در واقع نقش یک شهر بندری شناور را ایفا می‌کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در محیط‌های اقیانوسی «رفتن با ناخداست و برگشتن با خداست»، خاطرنشان کرد: در این شرایط سخت، فناوری روز حرف اول را می‌زند. خوشبختانه امروز همه فناوری‌های موردنیاز در حوزه سطح، زیرسطح و هوابرد در داخل کشور تولید می‌شود.

وی در رادیو گفت‌وگو افزود: «حتی در بخش بهداشت و درمان، با بهره‌گیری از سامانه‌های تله‌مدیسین، دسترسی به تمام ظرفیت تخصصی پزشکی کشور در عمق اقیانوس فراهم است.

امیر دریادار ایرانی در پاسخ به تأثیر این توانمندسازی‌ها بر قدرت دریایی کشور تصریح کرد: این حضور پایدار در دریا، نوعی قلمروسازی دریایی مبتنی بر دانش و صنعت بومی است. پیام آن به جهانیان این است که جمهوری اسلامی ایران به سطحی از فناوری رسیده که می‌تواند خود را در خشن‌ترین محیط‌های دریایی مدیریت کند. همین حضور و عبور از طوفان‌های سهمگین، یک پرستیژ ملی ایجاد می‌کند.

وی در پایان با تجلیل از مجاهدت‌های نیروی دریایی ارتش، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات گامی در جهت تحقق آرمان‌های شهدا و تأمین رضایت مردم عزیز ایران باشد.