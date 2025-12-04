  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

سرهنگ نوری: ۴۵۲ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان جمع آوری شد

سرهنگ نوری: ۴۵۲ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان جمع آوری شد

ز️اهدان - فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از جمع آوری ۴۵۲ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۴۴۱ نفر معتاد متجاهر در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتناعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمید نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

️فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۰۶ نفر سارق، ۴۴۱ نفر معتاد متجاهر، ۴۵۲ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۶۴ نفر خرده فروش مواد مخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۲کیلو و ۴۸ گرم انواع مواد مخدر و مقدار ۳۴ هزار و ۷۱۰ لیتر سوخت قاچاق و ۵ قبضه سلاح کشف و تعداد ۸۸ دستگاه خودرو و ۶۱ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

کد خبر 6678164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها