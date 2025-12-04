سرهنگ نوری: ۴۵۲ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان جمع آوری شد

سرهنگ حمید نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

️فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۰۶ نفر سارق، ۴۴۱ نفر معتاد متجاهر، ۴۵۲ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۶۴ نفر خرده فروش مواد مخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۲کیلو و ۴۸ گرم انواع مواد مخدر و مقدار ۳۴ هزار و ۷۱۰ لیتر سوخت قاچاق و ۵ قبضه سلاح کشف و تعداد ۸۸ دستگاه خودرو و ۶۱ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.